La lista completa de los ganadores de los III Premios de la Academia de la Música de España

Rosalía se ha erigido como la gran triunfadora de la tercera edición de los Premios de la Academia de la Música de España, que ha concedido estos 45 galardones en una gala celebrada este martes en el Palacio Municipal de IFEMA de Madrid.

- ARTISTA DEL AÑO: Rosalía

- ÁLBUM DEL AÑO: 'Lux', de Rosalía

- CANCIÓN DEL AÑO: 'La perla', de Rosalía (feat. Yahritza y su Esencia)

- MEJOR NUEVO ARTISTA: Sanguijuelas del Guadiana

- PRODUCTOR/A DEL AÑO: 'Lux', de Rosalía

- MEJOR INGENIERÍA DE GRABACIÓN PARA UN ÁLBUM O CANCIÓN: Carles Campi Campón, por 'El cuerpo después de todo' de Valeria Castro

- MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA: 'Spanish Leather', de Guitarricadelafuente

- MEJOR CANCIÓN ALTERNATIVA: 'Babieca', de Guitarricadelafuente

- COMPOSITOR DEL AÑO: 'La perla', de Rosalía

- MEJOR VÍDEO MUSICAL VERSIÓN LARGA: 'Flores para Antonio', de Elena Molina e Isaki Lacuesta

- MEJOR VIDEOCLIP MUSICAL: 'Berghain', de Rosalía

- MEJOR GIRA: 'Tour Gigante', de Leiva

- MEJOR EVENTO DEL AÑO (FESTIVAL, CICLO, GALA, CONCIERTO SOLIDARIO ETC): Inverfest 2025

- MEJOR ÁLBUM POP: 'Lux', de Rosalía

- MEJOR ÁLBUM POP TRADICIONAL: 'Me lo voy a permitir', de Luz Casal

- MEJOR ÁLBUM POP/ROCK: 'Dolce Vita', de Amaral

- MEJOR CANCIÓN DE POP_ROCK: 'Caía libre', de Leiva & Robe

- MEJOR ÁLBUM DE ROCK: 'El monte de los aullidos', de Fito & Fitipaldis

- MEJOR CANCIÓN DE ROCK: 'Esa ansiedad', de Ilegales

- MEJOR CANCIÓN POP: 'La perla', de Rosalía (feat. Yahritza y su Esencia)

- MEJOR CANCIÓN URBANA: 'Chulx', de Lia Kali & Eladio Carrión

- MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA: 'Kaelis' de Lia Kali

- MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA: 'Déjate caer', de Delaporte

- MEJOR CANCIÓN DE MÚSICA ELECTRÓNICA: 'PAEQB (Ale Acosta Remix)', de Baiuca y Ale Acosta

- MEJOR CANCIÓN DE RAP/HIP HOP: 'En la cuerda floja', de Lia Kali & Toni Anzis

- MEJOR ÁLBUM DE FLAMENCO: 'Manifiesto', de María Terremoto

- MEJOR TEMA DE FLAMENCO: 'Miraíta - Rumba, Libertad', de María Terremoto

- MEJOR FUSIÓN/INTERPRETACIÓN URBANA: 'Mala de verdad', de La Plazuela

- MEJOR ÁLBUM FOLCLÓRICO: 'Amoríos. La verdad de mi coplilla', de La Tania

- MEJOR ÁLBUM CANTAUTOR/A: 'Sílvia & Salvador', de Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral

- MEJOR CANCIÓN CANTAUTOR/A: 'Efímera', de Rozalén

- MEJOR ÁLBUM BSO, SERIES, VIDEOJUEGOS, PUBLICIDAD, SINTONÍA...: 'BSO Furia', de Aitor Etxebarria

- MEJOR CANCIÓN/TEMA BSO, SERIES, VIDEOJUEGOS, PUBLICIDAD, SINTONÍA...: 'Hasta que me quede sin voz', de Leiva

- MEJOR OBRA/COMPOSICIÓN CLÁSICA CONTEMPORÁNEA: 'Trío Celebration', de Albert Guinovart

- MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA CLÁSICA: 'Paganini: 24 Caprices', de María Dueñas

- MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL: 'Suite flamenca', de Diego Amador

- MEJOR ÁLBUM DE JAZZ: 'Leo & Leo', de Leonor Watling & Leo Sidran

- MEJOR GRABACIÓN DE MÚSICA INFANTIL: 'Me resbala', de Pez Al Revés

- MEJOR CANCIÓN EN CATALÁ/VALENCIÀ/ MALLORQUÍ: 'Ben poca cosa tens', de Salvador Sobral y Sílvia Pérez Cruz

- MEJOR CANCIÓN EN EUSKERA: 'Xorieri', de Baiuca & Izaro

- MEJOR CANCIÓN EN GALEGO/ASTURIANU: 'As que nunca cantaron', de Tanxugueiras

- MEJOR DISEÑO DE ÁLBUM: 'Gigante', de Leiva, por el trabajo de Boa Mistura

- MEJOR ARREGLO: 'Suite Flamenca', de Diego Amador

- MEJOR SALA DE CONCIERTOS: Café Central de Madrid

- PREMIO DE HONOR: Joan Manuel Serrat.