Derechos
Huelga indefinida en las bibliotecas públicas todos los viernes y sábados
El sindicato CGT reclama mejoras salariales, de horarios y la dignificación de las profesiones bibliotecarias en el Sistema de Lectura Pública de Cataluña
El sindicato CGT ha convocado una huelga indefinida en las bibliotecas públicas todos los viernes y sábados a partir del 5 de junio para reclamar mejoras de trabajo y de servicio, según han informado sus representantes en un comunicado.
En concreto, reivindican la necesidad de "reclamar un servicio de calidad" así como "unas condiciones de trabajo dignas" que pasen por mejoras en salarios, de horarios y por la dignificación de todas las profesiones bibliotecarias.
La convocatoria se extiende a todo el personal del Sistema de Lectura Pública de Cataluña (SLPC), incluyendo al personal del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) y de la Diputación de Barcelona en la Red de Bibliotecas Municipales (XBM).
El sindicato responsabiliza a todas las administraciones implicadas en el SLPC (Generalitat, diputaciones, ayuntamientos y entes locales) por "la presente situación de conflicto y del malestar en las bibliotecas" y las compele a "resolverlo".
Más allá, el sindicato ha convocado una manifestación unitaria para el propio 5 de junio, que coincide con jornada de huelga.
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