Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024
Felipe VI destaca la aportación a la convivencia de los premiados con las Medallas en Bellas Artes
El monarca ha tenido un recuerdo especial para las víctimas del accidente de Adamuz, que obligó a posponer este acto
EFE
El rey Felipe VI ha reconocido la aportación de los 38 premiados con las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024 al espacio de convivencia en la sociedad española, y como parte del diálogo entre el presente y el futuro.
Así lo ha indicado durante su discurso en el Teatro de Rojas de Toledo en el que se han entregado estos reconocimientos, y en el que el monarca ha tenido un recuerdo especial para las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba), que obligó a posponer este acto de entrega de medallas, a la vez que ha enviado su recuerdo y cariño a los familiares y a todos los que "aún luchan por recuperarse".
El Rey ha recordado a los galardonados que ellos son la prueba "de que la cultura permanece viva en su capacidad de renovarse y de encontrar nuevas formas de expresión", y lo ha vinculado a la "diversidad de voces, lenguajes y miradas -tan propia de nuestra historia- donde reside también la proyección de España en el mundo".
- Bad Bunny en Barcelona, en directo: última hora del concierto en el Estadi Olímpic, setlist y actuación del artista
- Indignación en el primer concierto de Bad Bunny en Barcelona: un asistente denuncia haber pagado 500 euros por una experiencia VIP 'sin poder moverse
- Bad Bunny ya es leyenda: Ibai Llanos, perreo y oxitocina en un baile inolvidable
- Revolución en las ondas: de la marcha de Àngels Barceló al paso al lado de Carlos Alsina
- Ibrahim Al Shami, actor de 'La Promesa': 'La trama de la ceguera me toca muy de cerca y me afectó bastante
- Encuentran muerto a Stewart McLean, el actor de la serie de Netflix 'Un lugar para soñar', tras varios días desaparecido
- El acosador de la pintora y escritora Paula Bonet sufre una 'anomalía psíquica' y es absuelto en un segundo juicio
- Este lunes 25 salen a la venta las entradas para el único concierto del año de Estopa: precio, a qué hora y cómo conseguirlas