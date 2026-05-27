El Congreso Mundial de Arquitectos de Barcelona cambia el paradigma: "La arquitectura es un servicio"

Barcelona es la primera ciudad que repite como organizadora del Congreso Mundial de Arquitectos, impulsado por la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) cada tres años desde 1948. La imagen icónica de la exitosa cita barcelonesa de 1996 es la de Peter Eisenman (con una camiseta del Barça), sir Norman Foster, Jacques Herzog y Daniel Libeskind debatiendo, o algo así, en una tarima sobre el zócalo del Macba, obra de Richard Meier entonces muy reciente. "Cuatro arquitectos estrella con un montón de estudiantes a sus pies", resume Pau Bajet (arquitecto graduado en 2013), uno de los seis comisarios del congreso que la capital catalana acogerá del 28 de junio al 2 de julio.

Nos gustaría que quedara como imagen del congreso el diálogo que habrá entre ponentes y público en el formato Open Forum de las tardes en las Tres Xemeneies de Sant Adrià Pau Bajet — Comisario

Mapa de ubicación del Congreso Mundial de Arquitectos de Barcelona. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

"Nos gustaría que quedara como imagen del congreso de 2026 el diálogo que habrá entre ponentes y público en el formato Open Forum de las tardes en las Tres Xemeneies de Sant Adrià", prosigue Bajet. Significativamente, una reliquia industrial en proceso de tener una nueva vida como el 'hub' audiovisual y digital Catalunya Media City. "Será como un pimpón -suma la también comisaria Carmen Torres (arquitecta graduada en 2011)-. Nuestra intención es lanzar un tema y que tanto ponentes como público puedan participar en igualdad de condiciones. Que sea algo colectivo, como lo es la arquitectura actualmente. La práctica del arquitecto autosuficiente que diseña un objeto aislado es una realidad muy parcial y en declive, aunque todavía ocupa mucho espacio mediático. Es de todo lo otro de lo que vamos a hablar".

El Open Forum en las Tres Xemenies será como un pimpón entre ponentes y público Carmen Torres — Comisaria

La arquitectura como servicio

"La transdisciplinaridad es la nueva forma de hacer arquitectura, de hacer espacios, de hacer ciudad", abunda la comisaria Maria Giramé (arquitecta graduada en 2013). "Estamos hablando de que la arquitectura es un servicio -remata Mariona Benedito (arquitecta graduada en 2000), miembro del equipo de comisariado-. Afecta a cómo vivimos y al planeta. Es un cambio de paradigma entender que formamos parte de un conjunto más amplio. En el congreso se va a hablar de una arquitectura atenta, que, por ejemplo, tiene unos valores en cuanto a la decisión de los materiales y en lo referente a cómo se configuran los espacios para facilitar la relación y la convivencia, incluso codiseñando con los usuarios. La arquitectura no es elitista".

"La transdisciplinaridad es la nueva forma de hacer arquitectura, de hacer espacios, de hacer ciudad Maria Giramé — Comisaria

Seis ejes

Terminemos con las presentaciones. Tomeu Ramis (arquitecto graduado en 2002) y Pau Sarquella (arquitecto graduado en 2011) completan el sexteto de comisarios del Congreso Mundial de Arquitectos de Barcelona. El evento tiene por título 'Becoming. Architectures for a planet in transition' y se centra en seis ejes: 'Becoming more than human' (sobre ecología, ecosistemas y clima), 'Becoming circular' (sobre reutilización y ciclos de vida de los edificios), 'Becoming embodied' (sobre tecnologías de materiales), 'Becoming interdependent' (sobre políticas espaciales, vivienda y espacio público), 'Becoming hyper-conscious' (sobre datos, geopolítica y legislación), y 'Becoming attuned' (sobre la poética y la estética de la arquitectura). Unos 250 ponentes participarán en más de 100 sesiones para las que se han inscrito 10.000 asistentes.

Lo que nos interesa es crear conocimiento inédito a través de conversaciones entre personas que nunca han debatido juntas y a través de encargos Tomeu Ramis — Comisario

"No podemos redundar en lo que ya está en internet -dice Ramis-. Lo que nos interesa es crear conocimiento inédito a través de conversaciones entre personas que nunca han debatido juntas y a través de encargos. La práctica arquitectónica es hoy muy compleja y no existe el arquitecto que atesora todo el conocimiento para dar respuesta a todos los problemas. La investigación es coral y por eso son necesarias tantas voces de distintos lugares".

Premios Pritzker

Ganchos populares: participan en el congreso los premiados con el Pritzker Lacaton & Vassal, Shigeru Ban, Amateur Architecture Studio y Smiljan Radic. Pero es que hasta el Premio Pritzker ha girado en los últimos años hacia una visión más comprometida de la arquitectura. "No solo ponemos en el centro del debate a las personas, sino también a otras entidades vivas del planeta -subraya Sarquella-. Todas las decisiones constructivas afectan a los humanos, pero también a otras especies. La arquitectura está totalmente ligada al sistemas planetario". "La interelación entre lo local y lo planetario caracteriza el congreso -informa Bajet-. . nos focalizamos en el planeta entendiendo la relación entre lo ultralocal y lo planetario. Y lo ultralocal comprende la percepción de seguridad de las personas, los cuidados, el género, la narrativa poscolonial de colectivos diversos, etcétera".

Todas las decisiones constructivas afectan a los humanos, pero también a otras especies Pau Sarquella — Comisario

Crisis de la vivienda, oh

Muy bien. Pero más de 100.000 personas esperan un piso de protección oficial en Barcelona y se calcula que España necesita 700.000 viviendas más. Oh, nadie vio venir la crisis de la vivienda.

"Es un péndulo -se resigna Ramis-. Siempre el esfuerzo del mercado va hacia la cantidad, pero cuando las fuerzas públicas se implican de verdad llevan hacia la calidad. Parece que sean agua y aceite, cuando hay prácticas públicas en Catalunya que aúnan buena arquitectura y precio razonable". Es un proceso lento, muy lento, la construcción de vivienda. Pero Ramis reclama no dejarse llevar por la urgencia a costa de la sostenibiilad a largo recorrido.

Siempre alquiler, siempre propiedad pública Mariona Benedito — Comisaria

Incide Benedito en la importancia del impulso público: "Siempre alquiler, siempre propiedad pública".

Noticias relacionadas

Los comisarios resaltan la apuesta del Instituto Metropolitano Público de Promoción del Suelo y Gestión Patrimonial (Impsol), dependinete del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), por una arquitectura que conjuga necesidad, futuro y precio. Con el premiado edificio PISA de Cornellà como estandarte. Las prácticas cooperativas de Lacol consiguieron tumbar la obligación de equis plazas de aparcamiento por metro cuadrado construdido. Para qué, si todos van en bicicleta.