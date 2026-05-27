Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Anthony GordonFerraz - PSOEHuelga profesoresIsraelCalorBarcelonaVirginia GiuffrePeste porcina
instagramlinkedin

Cena anual

Cena benéfica de la Fundació Catalunya Cultura en La Paloma

La Fundació Catalunya Cultura celebra su tradicional cena benéfica

La Fundació Catalunya Cultura celebra su tradicional cena benéfica

Ver galería

La Fundació Catalunya Cultura ha celebrado su tradicional cena benéfica con los miembros de su patronato en La Paloma. Se sortearon entradas para un concierto de Joan Dausà y un dibujo original de Pilarín Bayés / Manu Mitru

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Fundació Catalunya Cultura ha celebrado la noche de este miércoles su tradicional cena benéfica con los miembros de su patronato en La Paloma.

Unas 200 personalidades del mundo de la cultura y la empresa catalanas se han reunido para mostrar su apoyo a la Fundació, impulsora de la Ley de Mecenazgo catalana y del programa Impulsa Cultura.

Noticias relacionadas

A la cena, donde se sortearon entradas para un concierto de Joan Dausà y un dibujo original de Pilarín Bayés, acudieron Aitor Moll, Consejero Delegado de Prensa Ibérica; Mabel Mas, directora general de EL PERIÓDICO; Joan Vehils, director del diario Sport.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bad Bunny en Barcelona, en directo: última hora del concierto en el Estadi Olímpic, setlist y actuación del artista
  2. Indignación en el primer concierto de Bad Bunny en Barcelona: un asistente denuncia haber pagado 500 euros por una experiencia VIP 'sin poder moverse
  3. Bad Bunny ya es leyenda: Ibai Llanos, perreo y oxitocina en un baile inolvidable
  4. Revolución en las ondas: de la marcha de Àngels Barceló al paso al lado de Carlos Alsina
  5. Ibrahim Al Shami, actor de 'La Promesa': 'La trama de la ceguera me toca muy de cerca y me afectó bastante
  6. Encuentran muerto a Stewart McLean, el actor de la serie de Netflix 'Un lugar para soñar', tras varios días desaparecido
  7. El acosador de la pintora y escritora Paula Bonet sufre una 'anomalía psíquica' y es absuelto en un segundo juicio
  8. Este lunes 25 salen a la venta las entradas para el único concierto del año de Estopa: precio, a qué hora y cómo conseguirlas

Cena benéfica de la Fundació Catalunya Cultura en La Paloma

Cena benéfica de la Fundació Catalunya Cultura en La Paloma

Paquito D'Rivera, Joshua Redman y Nils Landgren encabezan el 42º Festival de Jazz de Andorra

Paquito D'Rivera, Joshua Redman y Nils Landgren encabezan el 42º Festival de Jazz de Andorra

Palomo viste a Lestat: la colección cápsula que convierte el vampirismo en alta moda gótica

Palomo viste a Lestat: la colección cápsula que convierte el vampirismo en alta moda gótica

'La sombra del viento' corona su 25 aniversario con una edición ilustrada por Pedro Oyarbide y barra libre de Sugus

'La sombra del viento' corona su 25 aniversario con una edición ilustrada por Pedro Oyarbide y barra libre de Sugus

Paul McCartney asalta TikTok a los 83 años: "Todas las vías para acceder a la música son buenas"

Paul McCartney asalta TikTok a los 83 años: "Todas las vías para acceder a la música son buenas"

El acta robada de Cervantes que sigue en manos privadas: “El caso de este documento es incomprensible”

El acta robada de Cervantes que sigue en manos privadas: “El caso de este documento es incomprensible”

Ni el Estado puja por el documento de Cervantes: la subasta queda desierta tras declararse inexportable

Ni el Estado puja por el documento de Cervantes: la subasta queda desierta tras declararse inexportable

Los 6 comisarios del Congreso Mundial de Arquitectos de Barcelona exponen sus referentes

Los 6 comisarios del Congreso Mundial de Arquitectos de Barcelona exponen sus referentes