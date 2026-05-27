Cena benéfica de la Fundació Catalunya Cultura en La Paloma

La Fundació Catalunya Cultura ha celebrado la noche de este miércoles su tradicional cena benéfica con los miembros de su patronato en La Paloma.

Unas 200 personalidades del mundo de la cultura y la empresa catalanas se han reunido para mostrar su apoyo a la Fundació, impulsora de la Ley de Mecenazgo catalana y del programa Impulsa Cultura.

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A la cena, donde se sortearon entradas para un concierto de Joan Dausà y un dibujo original de Pilarín Bayés, acudieron Aitor Moll, Consejero Delegado de Prensa Ibérica; Mabel Mas, directora general de EL PERIÓDICO; Joan Vehils, director del diario Sport.