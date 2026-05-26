'Spider-Noir' (Prime Video), un hombre araña detective en blanco y negro con el carisma de Nicolas Cage

Una de las gratas sorpresas de 'Spider-Man: Un nuevo universo', caleidoscópica revisión del héroe arácnido y, en cierto modo, todo el género superheroico, fue la aparición de aquella versión alternativa de Peter Parker en clave de detective de vieja escuela. Que fue un poco menos sorpresa para quienes conocían 'Spider-Man: Noir', miniserie de cómics que inauguró en 2009 (junto con una variante similar de 'X-Men') el universo Marvel Noir, inspirado en el cine negro clásico y las novelas 'pulp'.

Tras su aplaudido trabajo en la citada película, los grandes remezcladores de cultura pop Phil Lord y Christopher Miller ('Proyecto Salvación') firmaron un acuerdo con la división televisiva de Sony para desarrollar series, incluyendo proyectos basados en los personajes de Marvel cuyos derechos ostenta el estudio. Cuando se plantearon hacer una serie de Spider-Man Noir, enseguida llamaron a su viejo colaborador Oren Uziel, todo un fanático del cine negro. "Era mi oportunidad de contar mi propia versión de una historia del personaje", nos dice el veterano guionista. "Con Phil y Chris a mi lado, nada podía salir mal. Llevo trabajando con ellos desde 'Infiltrados en la universidad' y a través de los años y otros proyectos hemos labrado una confianza mutua".

Es Ben, no es Peter

Nicolas Cage vuelve a ser el Spidey detective, como en la película animada, debutando así por fin en una ficción televisiva. Pero no es una versión alternativa de Peter Parker, sino de su clon genético Ben Reilly, algo que permitía a Uziel explorar temáticas y preocupaciones más adultas. "Cuando me senté a hablar del proyecto con Phil, Chris y [la productora] Amy [Pascal], enseguida les propuse avejentar al personaje", nos explica. "Me gusta ese mundo, pero no soy un chaval de instituto. Me parecía más interesante retratar a un personaje que llega a ese punto de su vida en que se pregunta quién es, de qué está hecho y qué quiere realmente del futuro".

En la Nueva York de los años 40, durante la Gran Depresión, Ben Reilly es un detective privado cuyos mejores días parecen cosa del pasado. Mejores o quizá peores, si preguntamos al implicado. En sus días de gloria defendió la ciudad bajo la guisa de The Spider (precisamente el nombre de un héroe pulp de los años 30 que influyó a Stan Lee en la creación del Trepamuros), pero guardó su traje y sus habilidades después de fallar a quien consideraba su principal responsabilidad. Cuando, a través de un nuevo caso, cruce caminos con el jefe criminal Silvermane (¡Brendan Gleeson!) y sus secuaces, se planteará volver a usar sus poderes arácnidos, algo a lo que lo anima su colega periodista Robbie Robertson (Lamorne Morris).

Siempre Cage

Desde el principio, o una vez decidido el cambio de edad, Uziel nunca se planteó otro actor que no fuera Cage. "Nunca olvidaré el día que lo conocí", cuenta. "Quedé con él para almorzar a las 11 de la mañana. Estábamos en lo que era, básicamente, una pastelería, pero él se pidió una lubina y se la comió entera delante de mí [ríe]. Durante la charla, supo apreciar mis referencias cinéfilas. Es su primer trabajo en televisión [aunque presentó la particular docuserie 'La historia de las palabrotas'] y quería asegurarse de que íbamos a hacer algo lo más cinematográfico posible".

Uziel no estafó a Cage, ni mucho menos: en 'Spider-Noir' se dan cita todos los elementos temáticos (corrupción, desencanto, fatalismo romántico) y estilísticos (esos juegos de sombras heredados del expresionismo alemán) que asociamos con el cine negro clásico. Dicho esto, Cage definió su interpretación en 'Esquire' como "70% Humphrey Bogart, 30% Bugs Bunny". "La idea fue siempre hacer una serie que no se tomara demasiado en serio a sí misma", dice Uziel. "Me encanta el 'film noir', y puede ser un género muy oscuro, pero muchos de sus detectives privados también pueden ser irónicos y ligeros. El Bogart de 'El sueño eterno' sabe pasarlo bien. Hace el tonto, juega con su sombrero… Esa clase de cosas. Íbamos a hacer una peli de Bogart en la que Bogart resultaba ser Spider-Man. Era obligado hacer algo divertido con ello".

Noticias relacionadas

Aunque también estará disponible en color, se recomienda tener la experiencia más auténtica y verla en blanco y negro. En esa versión puede recordar a 'Sin City', otro ejemplo de 'film noir' combinado con cine más moderno y efectos visuales de vanguardia, pero Uziel insiste en señalar que sus referencias fueron las fuentes primigenias: "Esa película estaba, diría, todavía más embebida de cómic. Los encuadres eran como viñetas y a veces se usaban colores aquí y allá. Lo que nosotros buscábamos era un estilo de cine negro de los 40, casi como si estuviéramos volviendo a rodar 'El tercer hombre' o 'Perdición'".