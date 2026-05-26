Rosalía, Guitarricadelafuente y Amaia, a por los III Premios de la Academia de la Música

Los III Premios de la Academia de la Música de España (Acamus) se entregan este martes con Rosalía, Amaia, Guitarricadelafuente y Leiva como los principales aspirantes por número de nominaciones, ocho cada uno, seguidos de cerca por Valeria Castro, Amaral y Rusowsky, y con Joan Manuel Serrat como gran homenajeado.

Los interesados en seguir la ceremonia principal, en la que se otorgarán los galardones de mayor relumbre, podrán hacerlo a través de la retransmisión a partir de las 22,20 horas de La 2 y RTVE Play, tras una alfombra roja por la que desfilarán muchos de los artistas que han dado vida a la música nacional en el último año.

El Palacio de Congresos de IFEMA volverá a ser por tercer año el escenario de este evento que, en realidad, comenzará mucho antes. A partir de las 18 horas, en la "gala premier" (así prefieren denominarla sus responsables) se conocerán los destinatarios de la mayoría de las 43 categorías, algunas tan específicas como "mejor grabación de música infantil" o "mejor arreglo".

Cada vez con mayor predicamento entre la industria musical, este año han sido 4.400 las propuestas recibidas, sometidas al criterio de comités especializados, formados por profesionales de cada sector, para elegir lo mejor de cada ámbito y estilo, del jazz al flamenco.

Entre las grandes dudas aún no disipadas por la organización está si acudirá una de sus grandes estrellas, Rosalía, que se encuentra en un parón de su gira internacional (que retomará el 4 de junio en Miami). Está nominada a artista del año, mejor álbum y mejor álbum pop (por 'Lux'), canción del año y mejor canción pop (por 'La perla'), compositor/a y productor/a del año y videoclip (por 'Berghain').

Amaia, que ya en la anterior edición se hizo con cuatro galardones, esta vez podría recibir los de artista del año, disco del año y mejor álbum pop (por 'Si abro los ojos no es real'), canción del año y canción pop (por 'MAPS'), mejor gira y videoclip (por 'Aralar'), además de mejor ingeniería de grabación.

Por su parte, Leiva opta a álbum del año y mejor diseño (por 'Gigante'), canción del año y mejor canción de pop/rock (en ambos casos por 'Caída Libre', el tema que lo unió a Robe poco antes de su muerte), así como a mejor gira, compositor del año, mejor canción para una BSO, serie, etc. y mejor vídeo musical versión larga (por su documental y su tema central, 'Hasta que me quede sin voz').

En cuanto a Guitarricadelafuente, una de las revelaciones de 2025, también está nominado a artista del año, mejor canción, mejor canción pop y mejor videoclip (por 'Full Time Papi' en esas tres categorías), así como mejor álbum pop y mejor álbum de música alternativa (por 'Spanish Leather'), mejor canción alternativa (por 'Babieca') y compositor del año.

La categoría estrella de artista del año la completan Aitana -nominada en total a tres premios- y Rusowsky, que también tiene 'Malibú' como posible canción del año y 'Daisy' como aspirante a disco del año. El quinteto de nominados de esta categoría de mejor álbum de 2025 la completa 'Dolce Vita' de Amaral.

Otra artista que ha recibido gran reconocomiento en las nominaciones ha sido Valeria Castro, que viene de ser la máxima galardonada en los Premios de la Música Independiente (MIN). Aquí aparece en seis categorías, entre ellas, la de mejor compositor/a, mejor canción de cantautor/a por 'Tiene que ser más fácil', así como mejor álbum en ese estilo por 'El cuerpo después de todo'.

Cabe destacar que por primera vez se concederá un premio honorífico, que irá a manos de Joan Manuel Serrat por haber sido "faro, referencia y casa para varias generaciones dentro y fuera de nuestro país".