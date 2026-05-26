Rosalía logra cinco galardones en el inicio de los III Premios de la Academia de la Música

Los III Premios de la Academia de la Música de España han arrancado este martes con una llamada a la unidad de todo el colectivo y con muchos galardones, especialmente para Rosalía, que se ha destacado con cinco, convirtiéndose ya en la potencial triunfadora de la edición. Productora del año por 'Lux', mejor álbum de pop por ese mismo trabajo, mejor canción pop por 'La perla', por la que también ha recibido el título de compositora del año, así como mejor videoclip por 'Berghain' son las distinciones que, con ella ausente, han llevado su nombre en la gala previa en la que se han desvelado la mayoría de las 44 categorías.

Una de las más especiales ha sido la de mejor canción pop-rock para 'Caída libre', que unió a Leiva con el recientemente fallecido Robe Iniesta. "Esto le pertenece a mi amigo, que fue muy generoso conmigo y me dejó muchísimas cosas sin pretenderlo", ha destacado el músico madrileño entre un aplauso generalizado y una dedicatoria para el exmiembro de Extremoduro "allá donde esté".

No le ha ido mal tampoco esta primera tanda de entregas a Guitarricadelafuente, otro de los favoritos de la velada junto a Rosalía, Leiva y Amaia. El castellonense ha materializao los premios a mejor álbum de música alternativa por 'Spanish Leather' y el de mejor canción alternativa por 'Babieca'.

Otros que se han ido con dos galardones han sido Lia Kali (mejor canción urbana por 'Chulx' con Eladio Carrión, así como mejor canción de rap/hip hop por 'En la cuerda floja') y Diego Amador (mejor arreglo y mejor álbum instrumental por su 'Suite flamenca').

Entre los agraciados también algunos artistas que ya cosecharon premios en ediciones previas como Rozalén (mejor canción de cantautor de 'Efímera'), La Plazuela (mejor fusión/interpretación urbana por 'Mala de verdad') o Ale Acosta (junto a Baiuca por la mejor canción de música electrónica por 'PAEQB (Ale Acosta Remix)').

Para la intérprete y actriz Leonor Watling ha sido el premio al mejor disco de jazz por 'Leo & Leo' con cierto síndrome de "impostor", como ha dicho al recogerlo la propia artista junto a su compañero en esta aventura, el también músico Leo Sidrán.

Precisamente para un templo nacional del jazz, el Café Central de Madrid, ha ido un premio especial como mejor sala de conciertos después de su forzosa mudanza al Ateneo como víctima del alza de los precios inmobiliarios. "Es algo más que un local, es el vínculo entre público y los músicos", ha subrayado su programador, Javier González, tras recodar los "momentos muy complicados" atravesados y desearle "¡larga vida para el Café Central!".

"Hoy estamos aquí sintiéndonos un colectivo fuerte y unido que con estos premios alzamos la voz para poner en valor la música española y defenderla como parte esencial de nuestra cultura", ha dicho Sole Giménez, la presidenta de la academia y la primera en hacer acto de aparición para reivindicar la "estupenda salud" de este sector.

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El Palacio de Congresos de IFEMA vuelve a ser por tercer año el escenario de este evento que emitirá su ceremonia principal, en la que se otorgarán los galardones de mayor relumbre, a partir de las 22:20 horas de La 2 y RTVE Play.