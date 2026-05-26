Unas obras permiten descubrir dos iglesias visigodas de los siglos VII y IX en el Mas Montjoi de Baix de Roses

Las obras de rehabilitación de Mas Montjoi de Baix, en Roses, han permitido descubrir dos iglesias de origen visigodo datadas entre los siglos VII al IX d. Según explicó el director de la intervención arqueológica, Marcel Pujol, una de las iglesias habría estado activa tanto en la época visigótica como carolingia, mientras que la otra, fechada en el siglo VIII, podría corresponder a un templo destruido durante la invasión musulmana y que nunca se reconstruyó. Aunque estos edificios ya aparecían en documentos históricos, hasta ahora no se habían localizado los restos. Los arqueólogos aseguran que la zona aún puede esconder nuevas estructuras y están a la espera de la redacción de un plan director para definir su conservación y museización.

La intervención arqueológica en el Mas Montjoi de Baix de Roses comenzó hace seis años a raíz de la rehabilitación de la masía, en manos de un propietario privado. Los trabajos se han llevado a cabo porque la finca está protegida como bien cultural de interés local y existía constancia de la presencia de restos antiguos en la zona. La zona de Mas Montjoi está ubicada en el corazón del Parque Natural del Cabo de Creus.

Según ha explicado Pujol, las dataciones se han podido establecer gracias a las pruebas de carbono 14 realizadas sobre los restos humanos localizados en las tumbas situadas en torno a los templos, ya que prácticamente no se ha encontrado material cerámico que permitiera establecer una cronología.

Una de las iglesias habría sido activa tanto en época visigótica como en carolingia. Los restos humanos localizados en su entorno incluyen un entierro datado en el siglo VII y dos niños del siglo IX. "Eso quiere decir que esta iglesia estuvo en activo antes de la llegada de los musulmanes y después", ha señalado Pujol. En cambio, la segunda iglesia correspondería a un templo destruido durante la invasión musulmana y no se reconstruyó. "Ligaría con las fuentes documentales que nos hablan de una iglesia totalmente arrasada por los musulmanes", ha afirmado.

Los documentos históricos ya apuntaban la existencia de un conjunto monástico en la zona dividido en tres celdas o edificios religiosos dedicados a San Miguel Arcángel, El Salvador y la Virgen. Sin embargo, hasta ahora no se habían localizado los restos arqueológicos. "Muchos historiadores conocían estas fuentes, pero nadie había encontrado esas iglesias", ha destacado el director. Los investigadores todavía no pueden determinar cuál de los templos documentados corresponde a cada una de las iglesias descubiertas, ni si realmente existe un tercer templo.

El ábside donde debía ir un depósito de aguas residuales

Los hallazgos se localizaron a raíz de las obras de habilitación de la masía, que empezaron hace seis años. Aparte de las iglesias, los arqueólogos han localizado un gran depósito de agua compartimentado en tres partes. La primera iglesia apareció a pocos metros de esa cisterna. Los arqueólogos pudieron localizarla porque detectaron una estructura construida con mortero de cal en uno de los bancales de la finca que les llamó la atención. La segunda iglesia, sin embargo, se descubrió durante los sondeos previos a la construcción de un depósito de aguas residuales. "¡Nos apareció el ábside!", ha detallado Pujol.

Los trabajos, pero todavía no han terminado. Los arqueólogos consideran que el subsuelo del entorno podría esconder nuevas estructuras vinculadas tanto al monasterio como al antiguo núcleo habitado. "Un monasterio no sólo es una iglesia. Puede haber dependencias anexas, cementerios, viviendas de los monjes, cocinas o almacenes", recordó el arqueólogo.

Ahora, los técnicos están a la espera de un plan director que tendrá que definir las próximas excavaciones y establecer los criterios de conservación, restauración y musealización del espacio.