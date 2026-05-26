La Nit del Galerisme distingue a Joan Gaspar y Rocío SantaCruz y homenajea a Francesc Torres, la Galería Mayoral y la Fundació Bassat

El Macba ha sido escenario hoy de la decimonovena edición de la Noche del Galerismo, que ha entregado los Premios GAC, en una cita que ha reconocido sólidas trayectorias y también innovadoras propuestas del panorama artístico actual en Cataluña. El conjunto de premios ha reflejado una fotografía de la vitalidad del sector en Cataluña, a pesar de las dificultades que debe encarar en su día a día. La Noche del Galerismo está liderada por la asociación Galerías de Arte de Cataluña y organizada conjuntamente con la asociación Art Barcelona.

Tres nombres destacaron en los Premios GAC: los del artista Francesc Torres, el coleccionista Lluís Bassat y la Galería Mayoral. Los tres fueron homenajeados por los méritos sobrados en sus respectivos campos. Francesc Torres y la Galería Mayoral han recibido los dos Premios Honoríficos, mientras que la Fundación Carmen & Lluís Bassat han sido distinguidos con el Premio del Fomento de las artes visuales, incorporado el pasado año en el catálogo de galardones de la noche. Las tres figuras han recibido el cálido reconocimiento de las más de 200 personas que han asistido al acto.

Otros nombres que también han sido reconocidos en los premios son las galerías Joan Gaspar, Antoni Pinyol, Alegría, Sorondo Projectes y Rocío SantaCruz; la comisaria Nekane Aramburu; el crítico Ricard Mas; el podcast El mundo del arte con Carmen Corbera, y la Colección Nacional de la Generalitat de Cataluña.

El jurado de los Premios GAC 2026 está presidido por la crítica de arte Conxita Oliver e integrado por el artista Salvador Juanpere, la comisaria Pilar Cruz, el crítico Eudald Camps y el periodista Antoni Ribas. Todos los premios, salvo los dos honoríficos y el del Fomento de las artes visuales, se dan a conocer durante la misma Nit del Galerisme.

Premio al Fomento de las artes visuales

La Fundación Carmen & Lluís Bassat ha sido homenajeada por su papel central en la conservación, estudio y difusión del arte. Nacida hace 25 años con el objetivo de apoyar a los colectivos más vulnerables, se ha convertido en una de las plataformas privadas del fomento de las artes de mayor relieve de Cataluña. La Fundación gestiona la colección de arte impulsada por Lluís Bassat y Carmen Orellana e integrada por más de 3.000 obras reunidas a lo largo de 40 años, con especial atención al arte contemporáneo realizado en Cataluña durante la segunda mitad del siglo XX.

Desde 2010, la Fundación Carmen & Lluís Bassat exhibe una selección de esta colección en la Nau Gaudí, sede del Consorcio Museo de Arte Contemporáneo de Mataró. También impulsa exposiciones en todo el Estado y a nivel internacional, contribuyendo a la difusión y proyección de los artistas representados. La Fundación se proyecta como una plataforma para el reconocimiento del talento artístico del país, impulsando a nuevas generaciones de creadores y fomentando el diálogo entre tradición y contemporaneidad.

La Colección Bassat preserva un legado fundamental y, además, apuesta activamente por el presente y el futuro del arte, apoyando a artistas emergentes y colaborando en su difusión a través de exposiciones y proyectos diversos.

Premio Honorífico a una trayectoria como artista

Los galeristas han premiado a Francesc Torres, por ser uno de los artistas visuales de referencia en Cataluña. Pionero en el videoarte (disciplina que empezó a cultivar en 1970), ha adoptado las vídeo-instalaciones como técnica de expresión y exposición de un lenguaje narrativo basado en las nuevas tecnologías, con los que aborda los grandes temas tradicionales del arte: la vida, la muerte o la historia.

Su obra está en numerosas colecciones públicas e institucionales de todo el mundo. Ha expuesto en algunos de los principales museos de arte contemporáneo, como el Museum of Modern Art y el Museum of American Art (ambos en Nueva York), Los Ángeles Museum of Contemporary Art, Nationalgalerie (Berlín), Stedelijk Museum (Amsterdam), Museo Estatal Ruso (San Petersburgo), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Valencia) y Fundació Joan Miró, Macba y MNaC (Barcelona), entre otros muchos.

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Ha sido premiado y distinguido por diversas instituciones, como el National Endowment for the Arts Individual Artist's Fellowship en cuatro ocasiones, el New York Foundation for the Arts en dos y el New York Council for the Arts Fellowship también en dos, la D.A.A.D. del Gobierno Federal Alemán, el Premio Emil Radok de la Universidad de Praga, el Premio de la Fundación Picasso, el Premio Nacional de Artes Plásticas y de Artes Visuales de la Generalidad de Cataluña y el Premio Velázquez de artes plásticas y visuales del Ministerio de Cultura, entre otros.