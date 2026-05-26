Mick Jagger interpretará al padre de Josh O’Connor en una película con Dakota Johnson, Jessie Buckley y Saoirse Ronan

Mick Jagger se suma al reparto de 'Three Incestuous Sisters', la nueva película de la directora italiana Alice Rohrwacher, que se rueda en la isla de Stromboli. El líder de The Rolling Stones interpretará al vigilante de un faro en esta adaptación en inglés de la obra de Audrey Niffenegger, autora de 'The Time Traveler’s Wife', según ha anunciado el periódico británico The Guardian.

La cinta contará también con Dakota Johnson, Jessie Buckley, Saoirse Ronan y Josh O’Connor, quien dará vida al hijo del personaje de Jagger. La historia gira en torno a tres hermanas enamoradas del hijo de un farero. Rohrwacher, reconocida por películas como 'Lazzaro Felice', debuta así en el cine en inglés. Por su parte, Jagger retoma su faceta como actor tras participar en títulos como 'Performance', 'Ned Kelly' y 'Freejack', además de desarrollar una carrera como productor cinematográfico. El músico llevaba tres décadas apartado de la interpretación.

Según la prensa local, Jagger fue fotografiado al llegar a Stromboli después de volar en helicóptero a la isla italiana. 'Three Incestuous Sisters' será la adaptación de una “novela visual” de 2005 de Audrey Niffenegger, autora también de 'The Time Traveler’s Wife'. Rohrwacher ya trabajó con Josh O'Connor en 'La Chimera'.

El músico ha aparecido esporádicamente en largometrajes a lo largo de los años, incluyendo papeles principales en 'Performance' y 'Ned Kelly' (ambas estrenadas en 1970), y papeles menores en la película de ciencia ficción de 1992 'Freejack', la adaptación teatral de 1997 'Bent' y el drama de '2001 The Man from Elysian Fields'.