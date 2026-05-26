Mark Bray, escritor: "Peter Thiel y Elon Musk quieren vender la verdad a través de la IA, destruir universidades y prensa tradicional y que el conocimiento sea un servicio de suscripción como Netflix"

Decidió marcharse de Estados Unidos en octubre del año pasado después de que en la red social X, de Elon Musk, se abriera una cacería de brujas contra él y su familia. Mark Bray (Nueva York, 1982), profesor en la universidad de Rutgers (Nueva Jersey) e historiador sobre el terrorismo y el radicalismo político en Europa, además de activista por los derechos humanos («nunca había sido un activista específicamente antifascista», apunta), es autor, entre otros, de 'Antifa' (Capitán Swing).

Bray fue la semana pasada en Manresa, invitado por el Ateneu Cooperatiu en el marco de la Fiesta del Río, para presentar su libro y alertar de los peligros de los nuevos fascismos.

¿Volverá a su país?

Sí, porque el peligro que supuestamente representaba Antifa para Donald Trump duró unas tres semanas. Y poco después de llegar a Madrid ya dejaron de lado su discurso al respecto. Tengo el trabajo en mi universidad, del que recibí permiso para dar clases online sólo para este año y mi madre quiere ver a sus nietos. Volveremos, pero deberemos vender la casa y buscar un nuevo sitio para vivir. Con mi abogado hemos hecho planes para esconder mi dirección. Intentaré formar una nueva vida en un pequeño pueblo.

¿Sigue sintiendo Estados Unidos como su país, a pesar de todo?

Me siento profundamente estadounidense, pero cuando vuelva a Estados Unidos no podré ser activista con la misma intensidad, porque los agentes del ICE registran las manifestaciones, y si me reconocen podrían asesinarme argumentando que soy un terrorista.

La historia que recorre su libro es de lucha contra movimientos fascistas. Pero hoy el rival es el propio estado.

Sí. Cuando escribí «Antifa» hablaba de antifascismo preventivo, alertaba sobre grupos que estaban lejos del poder, pero ya no es así. Hoy necesitamos movimientos masivos, como el que hemos visto en Minneapolis, que ha sido un ejemplo de autodefensa comunitaria desde abajo.

¿Cree que se puede frenar el ascenso global de la ultraderecha?

Sí, y hablaré de Estados Unidos. Trump y sus leales quieren un estado autoritario y trabajan para crearlo, pero están perdiendo poder. Hay mucha oposición. Quizás tengan éxito, pero no lo veo como inevitable, porque han fracasado en la guerra, la economía no funciona... Pero los líderes autoritarios, en circunstancias que les son precarias, hacen cosas más agresivas para responder a esta precariedad y eso hace que el contexto actual sea tan peligroso.

En su libro recurre a la definición de fascismo de Robert Paxton, que acota su significado a comportamientos políticos basados en el culto a la pureza y asociados a partidos nacionalistas de masas que, con violencia, persiguen fines de limpieza interna y de expansión externa. ¿Utilizamos con demasiado poco rigor el término «fascismo» hasta que le quitamos el sentido?

Quizás sí. Siempre he dicho que no creo que Trump sea ideológicamente fascista, aunque tiene características. Él lo que busca principalmente es poder, dinero y fama, pero a su alrededor hay personajes como Pete Hegseth [el secretario de Guerra de Estados Unidos] o Stephen Miller [asesor de seguridad nacional], que sí son más o menos fascistas. También Peter Thiel [magnate de Silicon Valley]. Considero que, por lo general, el movimiento MAGA [Make America Great Again], la política trumpista, es fascista. Es una forma de ultranacionalismo político que busca enemigos internos, contra los que utiliza la violencia para volver a un pasado imaginario en el que los valores tradicionales eran respetados. Para mí, hay partidos y grupos de la extrema derecha que no son propiamente fascistas, pero el fascismo siempre es una influencia y una referencia histórica importante para entender esta vertiente política.

¿Se puede hacer frente a la política, argumenta, pero también puede hacerse a grandes corporaciones empresariales como Palantir, especializada en análisis de datos, fundada por el ultra Peter Thiel y pieza clave del complejo militar estadounidense?

Esto ya es otra cosa. En nuestras comunidades debemos rebelarnos contra la política de la vigilancia. Estas grandes corporaciones son un arma del estado o tal vez sea el estado que es un arma de estas corporaciones. Tienen, en cualquier caso, vínculos muy fuertes. No sé exactamente cómo podemos enfrentarnos a Palantir, pero debemos hacerlo en las políticas de la extrema derecha y en contra de la lógica de la vigilancia.

En su libro habla de una forma del fascismo muy venenosa: el fascismo cotidiano, que genera la asimilación de ideas autoritarias del fascismo tradicional. ¿Cómo se revierte esa cotidianidad en las acciones y en el lenguaje?

Cuando escribí el libro, era la época de la cultura de la cancelación, principalmente de hombres famosos machistas. Fue un contexto en el que surgieron Black Lives Matter y movimientos feministas muy activos que atacaban el racismo y el machismo. Fue también la época del doxing, la publicación de información privada de líderes nazis. Ésta era una táctica del movimiento antifascista de hace diez años. Ahora, ya no se hace tanto, porque ser fascista en Estados Unidos no es ya un tabú. Hay cómics claramente machistas y racistas, como Louis C. K., que fue cancelado y después descancelado y ahora tiene una audiencia enorme. El antifascismo cotidiano ahora en Estados Unidos es más débil que hace una década, porque hemos visto una enorme reacción contra la política woke.

El fascismo cotidiano se infiltra en el pensamiento y la práctica de personas que no se ven a sí mismas como de extrema derecha. ¿El peligro es hacer de estos microfascismos una expresión del sentido común?

El discurso de la extrema derecha siempre se presenta como la normalidad, la tradición, la historia, la nación… Hace unos años, al menos en Estados Unidos, la izquierda tenía éxito en capturar parte del sentido común, pero lo ha ido perdiendo en aspectos importantes. Como ya decía la nueva derecha francesa hace décadas, la mejor forma de alimentar al fascismo es a través de la cultura, de las normas, de los valores en la sociedad, en el barrio, y hoy especialmente a través de las redes sociales. Todo esto puede verse, en términos de masculinidad, en lo que se llama machosfera.

¿Cómo se combate el relato del fascismo cultural?

Con cultura. Pienso en el ejemplo de la media parte de la Super Bowl. Este año actuaba Bad Bunny. Turning Point USA, la organización de Charlie Kirk, que tiene grupos en campus de todo el país, respondió con un gran evento en redes sociales y plataformas digitales que protagonizaban hombres blancos que eran famosos hace cuarenta años. Para mí, el multiculturalismo, el antiracismo, una visión diversa de la humanidad todavía tiene poder, porque “nuestra fiesta” fue mucho más divertida. Obviamente, no fue un espectáculo perfecto desde una perspectiva de la izquierda, pero para mí muestra que la cultura de la diversidad, la de las contribuciones de inmigrantes, todavía tiene un profundo poder para crear espacios más divertidos, con el que más y más gente quiere identificarse, porque todos queremos ser parte de una comunidad. En nuestra época de móviles y redes sociales, de individuos aislados, la creación de comunidades culturales es muy importante en la lucha antifascista.

El escritor ruso Mikhail Shishkin defiende que Europa ya está en guerra contra Rusia, cuyo gobierno es experto en la desinformación, y no lo estamos militarmente, sino por el relato. ¿Cómo recomienda debatir los discursos fake de Estados y grandes corporaciones?

Soy historiador y me preocupa cómo sabemos la verdad. Más hoy, con la eclosión de la inteligencia artificial. Sus propietarios, como Peter Thiel o Elon Musk, quieren vender la verdad a través de la IA, quieren destruir universidades y prensa tradicional y que el conocimiento sea un servicio de suscripción como Netflix. Crear un mundo de deepfakes. The New York Times tiene sus sesgos, pero en comparación con Fox News es un diario legítimo. A un estudiante que quiere saber dónde puede encontrar la verdad le digo que no hay necesariamente fuentes buenas y otras malas, aunque sí algunas son absolutamente falsas, y que la cuestión es cómo interpretamos un documento, un texto, un vídeo, con un análisis crítico para entender su punto de visto, qué aspectos están bien fundamentados.

La educación está orientada a crear profesionales, más que a personas con sentido crítico. ¿Dónde se puede encontrar una respuesta a una pregunta si ni siquiera se sabe cómo buscarla?

Es difícil, y especialmente en nuestro entorno capitalista, donde el dinero está en proyectos que no son críticos. Antes hablaba sobre la situación de hace 10 años, cuando el movimiento antifascista quería cancelar figuras de la extrema derecha por Twitter. Y entonces Elon Musk compró Twitter. Washington Post me publicó a menudo artículos sobre el antifascismo y Jeff Bezos compró el Washington Post. En este contexto, cuanto más y más herramientas de la información están compradas por millonarios de la extrema derecha, es difícil buscar una respuesta. Pero no podemos dejar de buscarla. Debemos publicar libros, vídeos, periódicos para educar especialmente a los jóvenes, pero no sólo ellos, sino gente de todas las edades, para que entiendan este mundo de deepfakes, inteligencia artificial y post verdad.

¿De quién rema a favor la IA?

La tecnología nunca es neutral, refleja siempre las condiciones de su creación y, especialmente hoy, la perspectiva de sus creadores. Pienso en Grok, la IA de Elon Musk, que hace un año decía que Hitler fue un gran personaje. A un nivel menos obvio todos estos botes reflejan la ideología de sus creadores, cometen errores y agravan problemas de salud mental, además de destruir el medio ambiente. En el contexto del fascismo, para mí esto refleja un profundo ataque en contra de la verdad, y del proyecto de buscarla. Además, la IA ayuda a los ejércitos a identificar a sus enemigos. En Palestina, pero también en Estados Unidos, donde hay en prisión gente por errores de la inteligencia artificial. Recuerdo la película «Minority Report», con Tom Cruise, en la que se detenían a personas que se determinaba que cometerían crímenes en el futuro; estamos yendo en esta dirección: la IA identificando a gente que considera problemática.

¿No ve, pues, en la IA una herramienta para el progreso social?

No, para mí es el enemigo de la educación, de la comprensión del mundo, de la lectura. Mis estudiantes usan inteligencia artificial para leer, para escribir, para pensar… Los estudios demuestran que esto afecta a nuestro cerebro y nuestra mente, destruye nuestra capacidad de pensar. Quizás en un mundo más justo sería una buena tecnología. En la universidad norteamericana el problema es que la mayoría de mis estudiantes están ahí para conseguir una certificación para trabajar. En este sentido, la inteligencia artificial supone un desastre, porque lo que hace es inocular fascismo en el torrente sanguíneo de la humanidad. Las encuestas muestran que la mayoría de la gente en Estados Unidos odia la inteligencia artificial, porque roba puestos de trabajo y destruye el conocimiento. Una encuesta de NBC News revelaba que cuanto más negativamente se ve a Trump más negativamente se entiende la inteligencia artificial. Por eso Trump aún no ha ganado, hay mucha resistencia en su contra.

Sin embargo, ¿tiene esperanza?

A corto plazo, quizás no, pero queda mucha historia por escribir.