Laia Marull encarna a una protagonista que no encuentra su lugar en 'Inventari de fugues'

Dos bolsas de palestinos que han debido dejar sus hogares, así como sus "llaves del retorno", son algunos de la veintena de objetos que se convierten en protagonistas de la nueva creación teatral 'Inventari de fugues', que se ofrecerá en la Sala Tallers del TNC del 28 de mayo al 21 de junio.

Protagonizada por Laia Marull, Xavi Álvarez, Ricard Boyle, Lara Salvador Peydro, la bailarina Dasha Lavrennikov y la Coral Sant Jordi, 'Inventari de fugues' es una obra teatral de Amaya Galeote, Shaday Larios, María Velasco y Judith Pujol, que también se encarga de la dirección y la dramaturgia, trabajada en los dos últimos años en torno a la pregunta: '¿De qué huimos realmente?'.

Pujol ha considerado en la presentación del espectáculo que el resultado final de este proceso "colectivo" es una "filigrana", que parte del concepto de huida, "una palabra abierta, inabarcable, siempre en tensión entre lo que vivimos, entre cuerpos obligados a fugarse, porque si no mueren, y los que podemos escoger para evadirnos y fugarnos desconectando de la realidad".

Asimismo, ha explicado que reflexionar sobre esta cuestión les ha llevado a concluir que la fuga, hoy, no sólo es movimiento, sino también una "estructura política, económica y afectiva", que define esta época, la economía y la "necropolítica".

Objetos cotidianos de personas que han huido

Las creadoras de la obra decidieron acercarse al término a través de lo más pequeño, es decir, de "objetos cotidianos que muchos desplazados forzosos deben llevarse cuando han tenido que huir", sin querer desvelar la totalidad de lo que han recopilado, a la espera de que lo descubra el público que acuda al teatro en las próximas semanas.

Shaday Larios, la encargada de la recopilación de los objetos, ha avanzado que son de diferentes épocas y de zonas geográficas distintas, ahondando en que las bolsas de palestinos que aparecen en la obra "son las llamadas 'bolsas de por si acaso', que muchos palestinos en estos años dejan junto a sus puertas por si tienen que huir", y ha adelantado que en la obra mostrarán qué contienen.

En cuanto a las 'llaves del retorno' son las que muchos de estos desplazados se han llevado "con la promesa de volver a sus casas devastadas".

Una protagonista que no está bien en ninguna parte

El personaje principal de la obra es el que interpreta Laia Marull, una mujer que no consigue estar bien en ninguna parte y que construye el inventario de objetos y dibuja desde su casa sus recorridos, en una obra que también puede verse como de teatro documental, con una instalación final.

Sobre el papel de la Coral Sant Jordi, Judith Pujol ha indicado que sus integrantes serán los encargados de poner la voz a los objetos, que son "como las voces del pasado".

Tanto las creadoras de la obra como los actores han coincidido en valorar muy positivamente la experiencia de cocreación de este proyecto, cada uno desde un lugar diferente.

Asimismo, han destacado que se trata de una "obra valiente", con muchas capas y diferentes lenguajes, con una estética que es una "pasada", profundizando en historia "muy duras", aunque también con "luz e incluso sentido del humor".