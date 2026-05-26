Elliott Murphy, músico: "Dalí me inspiró: intento escribir letras tan surrealistas como sus pinturas"

Elliott Murphy, auténtica leyenda del rock y una de las figuras más respetadas del panorama musical internacional, volverá a Girona el sábado 30 de mayo de 2026 en la Sala La Mirona en su gira The Miracle Zones Tour 2026, en la que presentará las canciones de su nuevo EP 'The Tree Of Life'. Una cita única con más de cincuenta años de carrera, casi cuarenta discos publicados y una trayectoria que le ha convertido en artista de culto a ambos lados del Atlántico.

Su nombre aparece vinculado a una generación clave del rock de autor de los años 70, con una carrera iniciada después del aclamado 'Aquashow' (1973), y una influencia reconocida por músicos como Bruce Springsteen, Lou Reed, Tom Petty y Elvis Costello. Ha trabajado con figuras históricas de la industria como el productor de The Doors, Paul A. Rothchild, y ha desarrollado una extensa carrera en Europa, en la que reside desde hace décadas. Elliott Murphy habla en exclusiva para 'Diari de Girona'.

A mucha gente le encantaría saber cómo es ser una leyenda del rock.

¡Se lleva muy bien! Es un milagro haber sobrevivido tanto tiempo en tan duro negocio. No me relajo a pesar de estar en la etapa museo de mi carrera.

¿Cómo lo hace?

A pesar de todos los elogios, premios y conciertos con entradas agotadas, confieso que sigo inseguro sobre mi pertenencia a la aristocracia del rock. Agradezco mucho que me llamen leyenda, pero ahora mismo estoy concentrado en la lista de canciones para nuestro próximo concierto en...

Ha estado de gira desde 1973, ¡más de cincuenta años viajando!

Es una paradoja. Cuando estoy de gira pienso que debería estar en casa, y cuando estoy en casa pienso que debería estar de gira. A veces me siento más cómodo en una habitación de hotel que en mi propia cama. He pasado gran parte de mi vida sentado en furgonetas, viendo camiones y fábricas por la ventana. ¡Literalmente en la carretera! Mientras mi voz aguante y el público quiera escucharme, imagino que seguiré en la carretera.

Creo que a Dion o Chuck Berry sólo les decíamos cantantes, músicos o intérpretes. Y ahora todo el mundo es una estrella del rock

¿Usted siempre quiso ser una estrella del rock?

Cuando empecé a tocar la guitarra a los doce años, en 1961, no se les llamaba «estrellas del rock». Creo que a Dion o Chuck Berry sólo les decíamos cantantes, músicos o intérpretes. Y ahora todo el mundo es una estrella del rock.

¿Cómo empezó todo?

En mi caso todo empezó cuando me enamoré de la guitarra, ha sido mi relación más duradera. Conocí a Bo Diddley en una habitación de un motel en Long Island. Llevaba su sombrero negro, calzoncillos blancos, y allí estaba su guitarra eléctrica de forma cuadrada apoyada en una silla. Y en la cama, bajo las sábanas, estaba la preciosa Cookie, a la que presentó como su corista. ¡Supe entonces que aquella era la vida que quería vivir!

Dijo una vez: «Solo a través de la música logré mantenerme a flote». ¿De verdad fue así?

Cuando murió mi padre tenía sólo dieciséis años y mi familia se derrumbó. No sabíamos cómo sobrevivir sin él. Era un hombre mágico que convertía su vida en una gran aventura. Fue la música la que me ayudó a atravesar el luto. La música tiene grandes cualidades curativas.

¿Qué encontró en la música que no encontró en ningún otro sitio?

Encontré sentido en un mundo sin sentido. Incluso hoy, a mi edad, lo difícil es aceptar que la vida es bella mientras pasan horrores en el mundo. El mundo necesita armonía, melodía y ritmo. No caos ni destrucción.

Todo empezó cuando me enamoré de la guitarra, ha sido mi relación más duradera

¿Qué queda intacto de ese joven músico de Aquashow?

Aún sigo teniendo el mismo hambre existencial, el mismo deseo de ser transportado a otro mundo cuando subo al escenario. Y, sobre todo, desde mi primer disco, Aquashow, hasta el último, Infinity, siempre he querido contar mi historia a través de mis canciones, y esto es lo que he hecho durante estos cincuenta años. Es casi como una constante terapia. Cada nueva canción que compongo me obliga a mirarme a mí mismo.

¿Cómo mantiene viva la necesidad de seguir escribiendo canciones?

Cada vez que cojo la guitarra, tengo la sensación de que hay una canción dentro esperando a ser liberada. Pero la musa va y viene. El pasado verano escribí más de una docena de canciones en pocas semanas cuando alquilé una casa en Normandía, y no tengo ni idea de por qué fui tan prolífico. ¡Mejor no preguntarlo!

Pese a ser americano, ha dicho que se siente más en casa en Francia y España.

Dicen que un expatriado se siente más en casa cuando no está en casa, y creo que esto me define muy bien. Desde joven he tenido un alma inquieta que quería estar en movimiento. Crecí en los suburbios de Nueva York y todo lo que amaba estaba en California: Hollywood, el surf y The Beach Boys. Pero Europa fue muy sanadora para mí cuando llegué en 1971. El viejo mundo se convirtió en el nuevo mundo para mí. Aquí pude volver a soñar y reinventarme.

Tengo entendido que conoce muy bien a Girona y sus comarcas.

¡Claro! He estado en Girona y conozco bien la Costa Brava. Salvador Dalí fue una gran inspiración para mí cuando le descubrí; he intentado crear letras tan surrealistas como sus pinturas y he visitado su museo en Figueres.

¿Qué puede esperar el público del concierto en la Sala La Mirona?

Creo que la pregunta es más bien qué puedo esperar yo del público en Sala La Mirona. Los miembros de la Murphyland Band son el virtuoso guitarrista Olivier Durand, el percusionista Alan Fatras y la violinista Melissa Cox. Somos una banda muy sólida y nos encanta tocar juntos. Aunque ya he tocado en Girona antes, estoy seguro de que será como la primera vez. Ésta es la magia del escenario.

Cuando murió mi padre tenía sólo dieciséis años y mi familia se derrumbó. Fue la música la que me ayudó a atravesar el luto. La música tiene grandes cualidades curativas

¿Cuál es el secreto para darlo todo cada vez que sube al escenario?

Es necesario estar preparado en todos los sentidos. Hacer la lista de canciones, repasar los arreglos en el camerino, asegurarse de que la guitarra está afinada y, por supuesto, trabajar con el técnico de sonido durante la prueba. Dicen que la clave de la inspiración es estar siempre preparado para cuando llega, y casi siempre me siento así en el escenario. Los conciertos sacan lo mejor de mí, y por qué ocurre esto sigue siendo un misterio…

Dentro de cien años, si alguien encuentra una de sus canciones sin conocer quién fue Elliott Murphy, ¿qué le gustaría que supiera de usted?

Sólo puedo decir que he intentado ser fiel a mí mismo con la ingenua esperanza de conseguir algún tipo de inmortalidad. Y quizá lo he conseguido. Creo que es el mejor Elliott Murphy quien escribe mis canciones, y me gustaría poder ser ese Elliott Murphy todo el día. Pero tengo los mismos miedos, angustias e inseguridades que todo el mundo. Si me pregunto qué pensará aquella persona que escuche mi música dentro de cien años, espero que piense: «aquí hay alguien que intentó decir algo significativo… ¡y amaba el rock and roll!».