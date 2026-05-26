Las bibliotecas de Barcelona inician hoy martes una huelga indefinida coincidiendo con las semanas previas a la Selectividad

Las bibliotecas de la provincia de Barcelona inician este martes 26 de mayo una huelga indefinida diaria a la que a partir del viernes 29 se sumarán trabajadores de bibliotecas públicas de toda Cataluña, coincidiendo con las semanas previas a la Selectividad, que en Cataluña tiene lugar los días 9, 10 y 11.

La protesta comenzó el pasado 20 de abril en Barcelona, con una serie de paros en la semana de Sant Jordi, y se ha mantenido hasta ahora con una huelga indefinida los sábados, convocada por el comité de empresa del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona.

Así, después de cinco sábados de huelga en las bibliotecas de la provincia de Barcelona, los convocantes iniciarán este martes 26 de mayo una huelga indefinida a diario.

La huelga pasa a ser diaria por falta de "avances"

La nueva convocatoria llega después de dos meses de negociaciones "sin avances suficientes y ante la negativa o la falta de respuesta" a reivindicaciones como horarios "que cumplan la legalidad y permitan la conciliación" o la equiparación de condiciones con el resto del personal municipal.

El comité de las bibliotecas barcelonés, integrado por la Intersindical y la CGT, denuncia la "falta de conciliación" y remarca que los trabajadores de este sector son un "colectivo feminizado, invisibilizado y precarizado".

Los convocantes consideran que son el Ayuntamiento de Barcelona y el Consorcio de Bibliotecas los "culpables" del cierre de estos equipamientos en "época de exámenes".

La convocatoria se extiende a toda Cataluña

El sábado 9 de mayo, el tercero en huelga indefinida, los trabajadores de Bibliotecas de Barcelona y los de la red provincial de la Diputación salieron a la calle en una manifestación, convocada a las 11:00 horas en la Plaza de Sants.

Una semana más tarde, el sábado 16 de mayo, trabajadores de bibliotecas públicas catalanas se sumaron a las convocatorias de huelga acordadas por el personal bibliotecario de Barcelona, según decidió por "unanimidad" la asamblea de más de un centenar de trabajadores convocada por la CGT.

Estos trabajadores acordaron ampliar la huelga a viernes y sábados para todo el personal que trabaje en cualquier biblioteca pública de Catalunya.

Una "gran jornada de lucha" el 5 de mayo

En un comunicado el pasado viernes, la sección sindical de la CGT en la Diputación de Barcelona explicaba que también estaban trabajando para una gran jornada unitaria de lucha del sector el próximo viernes 5 de junio, coincidiendo con las movilizaciones previstas para aquellos días de los trabajadores de educación.

"El colectivo de bibliotecas hemos estado mucho tiempo silenciado y atomizado y ya no pensamos estarlo más", ha señalado el sindicato.

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El 29 de mayo tienen previsto concentrarse en la Plaza Sant Jaume, al inicio del pleno municipal, junto a otros representantes del personal municipal.