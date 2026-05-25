The Mandalorian and Grogu ya es el peor estreno cinematográfico de Star Wars en la era Disney

Ya está disponible en cines The Mandalorian and Grogu, el esperado regreso de Star Wars al cine y, al mismo tiempo, el salto de la pequeña a la gran pantalla de Din Djarin y su fiel escudero, Baby Yoda. La película dirigida por Jon Favreau ha liderado la taquilla norteamericana y mundial en su estreno, pero su irrupción en cartelera supone al mismo tiempo el peor debut cinematográfico de Star Wars desde que Disney adquirió Lucasfilm.

Según informa Disney, The Mandalorian and Grogu ha recaudado en su estreno unos 165 millones de dólares a nivel mundial, de los cuales 102 millones proceden de la taquilla norteamericana y 63 millones del resto del mundo.

Las cifras del filme protagonizado por Pedro Pascal quedan por debajo de todos los lanzamientos en cines de Star Wars bajo el paraguas de Disney, incluida Han Solo: Una historia de Star Wars, la película que hasta ahora marca el mayor tropiezo comercial de la saga en esta etapa.

La comparación con Han Solo, filme protagonizado por Alden Ehrenreich, ofrece un precedente para medir el posible recorrido en taquilla de The Mandalorian en Grogu. El spin-off de 2018 centrado en el joven contrabandista recaudó en su estreno unos 171 millones de dólares en todo el mundo, de los cuales 103 millones provinieron de Estados Unidos y Canadá y 64 millones del resto del mundo.

La película terminó su recorrido en salas con 392,9 millones de dólares en todo el mundo, una cifra insuficiente para su presupuesto de 275 millones. En el caso de The Mandalorian and Grogu, el presupuesto es considerablemente menor, de unos 165 millones de dólares, lo que podría facilitar su rentabilidad.

El arranque en taquilla de The Mandalorian and Grogu queda todavía más lejos del resto de estrenos en cines de Star Wars en la era Disney. A nivel mundial, El despertar de la Fuerza arrancó con 529 millones de dólares, Rogue One: Una historia de Star Wars debutó con 290 millones, Los últimos Jedi abrió con 450 millones y El ascenso de Skywalker alcanzó unos 373 millones en su primer fin de semana de estreno.

Tras las encuestas realizadas a los espectadores a la salida de las proyecciones de The Mandalorian and Grogu, la película ha obtenido una A- en CinemaScore, una de las calificaciones más altas de este sistema estadounidense que mide la satisfacción del público con la película. Paul Dergarabedian, analista de Comscore, asegura que el boca a boca será clave para el éxito de The Mandalorian and Grogu. "Mandan los espectadores. Creo que, dada la reacción del público y las puntuaciones que llegan de padres y niños, esto va a aguantar a largo plazo", sostiene.

The Mandalorian and Grogu se ambienta en la era de la Nueva República, después de la caída del Imperio en el Episodio VI: El retorno del jedi y antes del ascenso de la Primera Orden en el Episodio VII: El despertar de la Fuerza. Es decir, la película se sitúa en un periodo en el que la galaxia intenta reconstruirse tras la victoria de la Rebelión mientras los restos imperiales siguen dispersos y amenazan la estabilidad del nuevo gobierno. En ese contexto, las autoridades republicanas reclutan a Din Djarin y a Grogu como aliados oficiales.

En el reparto, Pedro Pascal vuelve a encarnar a Din Djarin, mientras que la gran nueva incorporación es Sigourney Weaver como la coronel Ward, oficial de la Nueva República y antigua piloto rebelde que ejerce de figura de autoridad y aliada estratégica del mandaloriano. Entre los fichajes también se encuentra Jeremy Allen White, que presta voz a Rotta el Hutt, hijo de Jabba el Hutt, y el legendario director Martin Scorsese, que da voz a un comerciante ardenniano de cuatro brazos que se cruza con Din Djarin en un mercado.

El próximo gran examen cinematográfico de Star Wars llegará el 28 de mayo de 2027 con Star Wars: Starfighter, película dirigida por Shawn Levy (Deadpool y Lobezno) y protagonizada por Ryan Gosling. El actor interpreta a un piloto encargado de proteger a un joven frente a peligrosos enemigos, a los que según las últimas informaciones los encarnarán Mia Goth y Matt Smith. Starfighter también cuenta en su elenco con Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings y la seis veces nominada al Oscar Amy Adams.