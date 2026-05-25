El Sónar se alía con el NU Festival y volverá a tener presencia en Japón

Pocos días después de que el Sónar concluya su 33 edición en Barcelona (del 18 al 20 de junio en la Fira de Gran Via), el festival cogerá las maletas para volar hacia Japón, concretamente para desembarcar en el moderno distrito de Takanawa Gateway City de la capital, Tokio. Así, el certamen barcelonés regresará al país asiático, donde de 2002 a 2014 tuvo edición propia. De este modo, en una nueva alianza con el NU Festival, cita dedicada a la música y la cultura digital, el Sónar tendrá presencia de nuevo en Japón los días 26, 27 y 28 de junio a través de una programación que contará con las actuaciones destacadas de la británica Actress; Daito Manabe, colaborador habitual de la cita de poder hipnótico; William Basinski, que presentará un trabajo para piano de cola; y Grandbrothers, que hará su primer espectáculo en el país nipón. El programa lo completan otros artistas como Suzanne Ciani, DJ KRUSH, Two Shell o Portrait XO.

El festival, que reúne a músicos, investigadores y creadores de Japón, Asia y de ámbito internacional, tendrá cuatro espacios y cuatro programaciones simultáneas (NU Live, NU Art, NU Station y NU Park) y se celebrará en un "espacio experimental para la vida dentro de 100 años", tal y como definen los organizadores la "terraza del tercer piso junto a la Puerta Sur de la Estación Takanawa Gateway y Gateway Park". Según ha informado la cita barcelonesa hoy, "Sónar y Sónar+D contribuirán a dar forma a dos pilares fundamentales del programa, conectando una sólida trayectoria de tres décadas en el ámbito de la música electrónica, la creatividad digital y la innovación, con el ecosistema cultural experimental propio de Tokio".

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La programación NU Live x Sónar Sound buscará, según los organizadores, llevar a Tokio un "espectro intergeneracional de música electrónica transgresora". Por su parte, el Sónar+D estará presente en NU Art con charlas, instalaciones y actuaciones comisariadas en colaboración con el artista e investigador de IA Nao Tokui.