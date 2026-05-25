'La promesa', una comedia irreverente sobre la Generación X, se estrena en el Borràs: "Todos tenemos algo de los personajes, gente individualista y cínica"

Sixto Paz vuelve a apostar por la comedia con 'La promesa', nueva obra de Yago Alonso y Sílvia Navarro centrada en un grupo de amigos del 'cau', que se conocieron siendo 'scouts' en la preadolescencia y han mantenido el contacto. La obra muestra su reencuentro en una fiesta temática con estética y música de los años 90. En aquella década todos ellos eran jóvenes y tenían unos ideales que con los años se han diluido.

Edu Buch, Eduardo Lloveras, Mercè Martínez, Marc Rodríguez y Carol Rovira interpretan a esos colegas de toda la vida que se reúnen en casa de una de las chicas que acaba de regresar de Brasil. Todos acuden encantados a su casa pero la fiesta se convierte en una pesadilla cuando la anfitriona anuncia que les ha envenenado en una especie de "ritual moral". El motivo guarda relación con el título de la obra, mejor no desvelar más. Al ver sus vidas en peligro la tensión aumenta. La única manera de salvar el pellejo es someterse a un juego que hace aflorar viejos secretos y promesas incumplidas.

"Nuestros personajes tienen una relación un poco tóxica. Al mío le gusta dar puñaladas traperas y no está en un buen momento. Pero en realidad, todos esconden algo", apunta Martínez. "Todos tenemos algo de los personajes, gente individualista y cínica, políticamente incorrectos pero muy inteligentes", añade Pau Roca, director del montaje, el sexto que Sixto Paz coproduce con Focus tras otros como 'La presència' y 'Pretty'.

"Todos tenemos algo de los personajes, gente individualista y cínica, políticamente incorrectos pero muy inteligentes" Pau Roca — Director

Respecto al grupo de amigos protagonista, personas que ha superado los 40, comenta: "Son gente con una situación cómoda que vive alejada de la realidad". También se han apartado de sus ideales de juventud cuando soñaban con un mundo mejor y disfrutaban de la naturaleza en las excusiones que hacían con el 'cau'.

Una escena de ‘La Promesa’ de Sixto Paz al Teatre Borràs / Guillem Roset / ACN / ACN

El paso del tiempo, la amistad y las crisis de identidad son algunos de los temas que aparecen en 'La promesa', una obra que combina intriga y humor. "Es la comedia más pasada de vueltas que hemos hecho. También es muy irreverente", señala el director. "A diferencia de 'La presència' que bebía del 'thriller' en esta lo que hay es una cuenta atrás macabra de los personajes para salvar sus vidas."

Curiosamente 'La presència' que se estrenó en La Villarroel acabó funciones en el Teatre Borràs donde se estrena 'La promesa'. ¿Casualidad? "El Borràs es un teatro que se adapta muy bien al tipo de propuestas que hacemos", reconoce Roca. Las funciones empiezan este sábado pero el estreno oficial es el día 28.

Viaje al pasado

Referencias culturales a los 90 planean en el montaje donde hay desde quien viste el chándal blanco de los voluntarios olímpicos de Barcelona'92 a quien va con otro muy diferente imitando la indumentaria de quienes hacían la ruta del bakalao. También la música y las coreografías son un revival de los 90. En la obra suenan desde 'Historias de amor' de OBK a 'Saturday night' de Whigfield a temas de Nirvana, Chimo Bayo, Spice Girls y de la banda sonora de 'Trainspotting'. Un viaje al pasado reciente de esa Barcelona olímpica de finales del siglo pasado que tanto entusiasmo y orgullo provocó a quienes eran jóvenes entonces, con una mirada crítica a toda aquella generación.