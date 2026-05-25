Paula Bonet denuncia un nuevo ataque en su galería de arte tras la absolución de su acosador

La ilustradora, pintora y escritora Paula Bonet ha denunciado a través de su perfil de Instagram un nuevo ataque contra las instalaciones de su galería de arte, La Madriguera, después de que alguien rompiera el cristal de la puerta de acceso, irrumpiera en el interior y robara una pieza de pequeño formato. Los hechos se producen diez días después de que quedara en libertad provisional la persona que, según la propietaria del espacio, la acosa desde 2019.

"Alguien ha roto el cristal de la puerta de mi galería de arte, irrumpiendo en ella, moviendo los cuadros de lugar y robando una pieza pequeña", ha informado la artista, que también ha confirmado que "ya está puesta la denuncia y ya ha estado la policía científica en el taller haciendo su trabajo". Bonet ha recordado que la persona que la acosa desde el año 2019 llevaba desde finales del mes de julio en prisión preventiva después de que en junio irrumpiera en su taller. En aquella ocasión, además de robar un collar, también dejó mensajes firmados en una pizarra y fue captado por las cámaras de seguridad del taller.

La propietaria de La Madriguera afirma que lleva más de un año intentando recuperar la normalidad y retomar su actividad artística: "No quiero renunciar a la felicidad que me dan mi trabajo, mi familia, mis amigas, mi perra y mi pareja". "Llevo un año convenciéndome de que es posible y he vuelto a poder pintar y a escribir", añade. Durante parte de este tiempo, según explica, contó con escolta policial, aunque actualmente asegura que solo depende del apoyo de su entorno cercano, amistades y vecinas para garantizar su seguridad.

Absuelto por una "anomalía psíquica"

Según la sentencia de conformidad a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el acosador de la ilustradora ha resultado absuelto, tras llegar a un acuerdo con la acusación particular y aceptar los hechos que se le atribuían, en un segundo juicio al que se enfrentaba por hostigar a la artista tras alegar que padece una “anomalía psíquica”. Una jueza de Barcelona le ha aplicado la eximente completa de trastorno mental defendida por su abogado, Sergi Mercé Klein, por lo que únicamente se le han impuesto las medidas de libertad vigilada, el cumplimiento de un tratamiento o control médico, la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse con ella y el pago de una indemnización.

El acosador irrumpió en su taller el 22 de junio de 2025 tras forzar una puerta y dejó escrito un mensaje en una pizarra: "Te amo. Lo siento por la cerradura. ¿Sería bueno perdonarse?". También dejó 235 euros en efectivo y robó un colgante de oro valorado en 180 euros. Según la sentencia, el acusado buscó a la artista incluso en la zona del taller que utilizaba como dormitorio.

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Los hechos ocurrieron pese a que el hombre ya había sido condenado en 2023 por acoso y tenía prohibido acercarse a Bonet o contactar con ella durante cinco años. Entre mayo y julio de 2025, el acusado, “con la finalidad de coartar la libertad” de Bonet y “de imponer su presencia a la misma pese a la negativa de esta a relacionarse con él”, intentó acercarse a la víctima hasta en cinco ocasiones.