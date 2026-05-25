Los40 Music Awards Santander 2026 se celebrarán en Barcelona el próximo 20 de noviembre

La 60 edición de Los40 Music Awards Santander que tiene lugar este 2026 se celebrará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 20 de noviembre, una edición que vuelve a Barcelona tras su paso el año pasado por Valencia.

La preventa de entradas será exclusiva para clientes del banco Santander y estará disponible a partir del 16 de junio a través del portal web de Santander Music y Los40, y "unos días más tarde" se abrirá a la venta general, ha informado Los40 en un comunicado este lunes.

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Esta 60 edición vuelve a Barcelona tras haber acogido los premios de los años 2016 y 2024.