Premios
Los40 Music Awards Santander 2026 se celebrarán en Barcelona el próximo 20 de noviembre
La 60ª edición del evento musical, que se celebrará el próximo 20 de noviembre, regresa a la ciudad condal tras su paso por Valencia.
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BARCELONA
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La 60 edición de Los40 Music Awards Santander que tiene lugar este 2026 se celebrará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 20 de noviembre, una edición que vuelve a Barcelona tras su paso el año pasado por Valencia.
La preventa de entradas será exclusiva para clientes del banco Santander y estará disponible a partir del 16 de junio a través del portal web de Santander Music y Los40, y "unos días más tarde" se abrirá a la venta general, ha informado Los40 en un comunicado este lunes.
Esta 60 edición vuelve a Barcelona tras haber acogido los premios de los años 2016 y 2024.
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