Cuerpos atrapados y rostros sin voz: el inquietante universo de Lido Ricó deja Madrid sin respiración

Gritos, caras y cuerpos han tomado Madrid. La Sala Alcalá 31 se convertirá hasta el 31 de mayo en un territorio atravesado por la simbología. Con motivo de los 1.200 años de la fundación de Murcia, L’anima non finita dedica una amplia retrospectiva a Lidó Rico. La muestra, de acceso gratuito, propone un amplio recorrido por más de 40 años de trabajo de uno de sus creadores más singulares. Comisariada por Míriam Huescar, reúne medio centenar de obras que permiten seguir su evolución desde sus primeros dibujos de los 80 hasta sus instalaciones de gran formato más recientes. El conjunto no plantea una lectura meramente cronológica, sino una inmersión en el universo de Rico: un espacio donde el cuerpo aparece como materia frágil, pero también como herramienta de conocimiento.

Murcia celebra 12 siglos de historia con el programa Murcia 1200 y esta exposición funciona como una de sus prolongaciones simbólicas: no tanto una mirada conmemorativa convencional como una reflexión artística sobre la identidad, la memoria colectiva y la permanencia de lo humano. En la planta baja de Alcalá 31, el visitante se encuentra con Secadero de pensamientos, una instalación que actúa casi como umbral de entrada a la obra de Lidó Rico. Cabezas suspendidas, presencias fragmentadas y una sensación de tránsito introducen al público en una poética marcada por la tensión entre lo íntimo y lo monumental. Rico no trabaja el cuerpo como simple representación, sino como una presencia física que conserva algo de vulnerabilidad.

El 'Comulgatorio' que Lidó Rico levantó en 2023. / JUAN SÁNCHEZ CALVENTUS

Uno de los núcleos de la muestra es Piel y memoria, obra encargada al artista por el Ayuntamiento de Murcia con motivo de la efeméride. Concebida como un mural escultórico de gran formato, la pieza construye un relato coral sobre la ciudad a partir de referencias históricas, símbolos culturales y figuras que han contribuido a definir su identidad. La obra no se limita a ilustrar una cronología: propone una lectura sensorial de la ciudad, como si la historia pudiera escribirse sobre una piel compartida.

'Piel y Memoria' (2025), de Lidó Rico. / CEDIDA

La primera planta, por su parte, desplaza el tono hacia una experiencia más recogida. Allí se reúnen esculturas que apelan a la introspección, al recuerdo y a las zonas más ambiguas de la conciencia. La exposición avanza entonces desde lo colectivo hacia lo personal, desde la ciudad conmemorada hacia el individuo que se enfrenta a sus propias imágenes interiores. En ese tránsito aparece una de las claves de la trayectoria de Rico: la creación como gesto transformador, capaz de convertir la materia en emoción y el cuerpo en pensamiento. La técnica del artista ocupa también un lugar fundamental en esta lectura. El artista ha desarrollado un procedimiento basado en la inmersión directa del cuerpo en escayola, un método que no oculta el proceso, sino que lo convierte en parte esencial de la obra. De esa relación física con el material surge una escultura que conserva la tensión entre carne, molde, vacío y presencia. Sus piezas parecen hablar de lo que permanece y de lo que se pierde, de la forma visible y de aquello que queda atrapado en ella.

Cartografía de obsesiones

Más que una retrospectiva al uso, L’anima non finita puede leerse como una cartografía de obsesiones: la intimidad, la memoria, la fragilidad... y la pregunta por aquello que define al ser humano. El título sugiere precisamente una condición inacabada, una existencia en proceso, abierta a sus heridas y a sus mutaciones. En la obra de Rico, lo incompleto no aparece como carencia, sino como una forma de verdad.

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L’anima non finita' estará en la Sala Alcalá 31 hasta el 31 de mayo. / CEDIDA

La exposición se completa con un programa de actividades paralelas, entre ellas visitas guiadas para público individual y grupos, además de un encuentro con el artista y la comisaria. La Sala Alcalá 31 incorpora asimismo recursos de accesibilidad como bucle magnético portátil, recorridos en Lengua de Signos Española, información en letra grande y una agenda visual pensada para preparar la visita de personas con TEA. La muestra, al final, con independencia del público, buscar situarle ante una pregunta más amplia: cómo se construye una memoria común y qué papel ocupa el cuerpo, con sus límites y cicatrices, en esa forma de narrar el tiempo.