Gira
Live Nation, promotora de Bad Bunny, niega que haya saturación de público en sus conciertos en España
Bad Bunny, de la A a la Z: diccionario para entender el fenómeno
Bad Bunny, ¿un gran músico o ‘solo’ un fenómeno cultural y político?
Live Nation, la promotora responsable de los doce conciertos de Bad Bunny en España, ha negado este lunes que haya saturación en los espacios habilitados para el público tras las críticas viralizadas en redes de un asistente que acudió a los primeros 'shows' en Barcelona. En declaraciones a EFE, la empresa ha asegurado de hecho que la capacidad de los espacios está certificada por un ingeniero, pero que "obviamente" en algunas zonas concretas que registran mucho interés, como es la ya famosa 'casita', sí hay "presión".
Su respuesta llega tras los vídeos y críticas publicadas especialmente por un asistente al Estadi Olímpic de Barcelona que se han replicado a lo largo del fin de semana, en los que se grabó en un espacio congestionado y, muy nervioso, comenta cosas como "¡Esto es inhumano!" o "¡No podemos respirar!".
En el mismo, denuncia que ha pagado "500 euros" para estar en la "(zona) VIP de Bad Bunny" y que no es capaz de moverse ni bailar ni "hacer literalmente nada", mientras el resto de personas que lo rodean siguen el concierto. A su espalda aparece la valla que lo separa de la citada 'casita', donde Bad Bunny interpreta algunas de las canciones y donde se alojan los invitados ilustres.
Live Nation ha precisado que la zona donde estaba ubicada esta persona no es un espacio VIP, sino que el pago que realizó fue por tener derecho a entrar antes que el resto de los asistentes, lo que se llama 'early entry'. "Él decidió ponerse en esa posición que, obviamente, tiene presión porque estás en primera fila, pero luego esa zona se queda relajada", han señalado desde la promotora, comparando la situación con la de colocarse "en primera fila del escenario principal".
Asimismo, la empresa ha afirmado que "en todo momento (esa zona) siempre está controlada por seguridad que se ocupa de que todo el mundo esté bien", otro punto que confrontó este asistente al protestar por la falta de ayuda que le dispensan los vigilantes para salir de allí.
Está previsto que, tras su paso por Barcelona, Bad Bunny ofrezca diez conciertos en el estadio Metropolitano de Madrid los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.
- La Generalitat paraliza el rodaje de 'The Last Druid', de Russell Crowe, en Sant Cugat por la peste porcina
- Bad Bunny en Barcelona, en directo: última hora del concierto en el Estadi Olímpic, setlist y actuación del artista
- Indignación en el primer concierto de Bad Bunny en Barcelona: un asistente denuncia haber pagado 500 euros por una experiencia VIP 'sin poder moverse
- Bad Bunny ya es leyenda: Ibai Llanos, perreo y oxitocina en un baile inolvidable
- Bad Bunny desata la fiebre y el orgullo latino en una noche para la historia en el Estadi Olímpic
- Encuentran muerto a Stewart McLean, el actor de la serie de Netflix 'Un lugar para soñar', tras varios días desaparecido
- Àngels Barceló abandona la Cadena SER tras 21 años en la emisora
- Este lunes 25 salen a la venta las entradas para el único concierto del año de Estopa: precio, a qué hora y cómo conseguirlas