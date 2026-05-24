Muere a los 22 años Gabriel Ganley, fisicoculturista e influencer brasileño

El mundo del fitness brasileño está de luto por la muerte de Gabriel Ganley, fisicoculturista e influencer de 22 años que fue localizado sin vida este sábado, 23 de mayo, en su apartamento de São Paulo, Brasil.

Ganley se había convertido en una figura conocida entre los aficionados al culturismo gracias a su actividad en redes sociales, donde compartía entrenamientos, rutinas y contenido relacionado con su preparación física. Su fallecimiento llega apenas dos meses después de haber competido en un campeonato de fisicoculturismo, disciplina en la que buscaba consolidarse.

La noticia fue difundida por Integralmédica, una de las marcas deportivas con las que colaboraba el joven. La compañía publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales y recordó al creador de contenido con el apodo cariñoso con el que muchos seguidores lo identificaban: “Bbzinho”.

Hasta el momento, no se ha comunicado una causa oficial de la muerte. La familia de Ganley no ha confirmado los motivos del fallecimiento, aunque algunos medios internacionales han apuntado a una posible hipoglucemia, una bajada severa de los niveles de azúcar en sangre. Esta hipótesis, sin embargo, no ha sido verificada oficialmente.

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La muerte del joven deportista ha provocado numerosos mensajes de tristeza entre sus seguidores y dentro de la comunidad del fitness, que han lamentado la pérdida de una figura que, pese a su corta edad, ya había conseguido una notable presencia en el ámbito del fisicoculturismo brasileño.