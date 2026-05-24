Una embarazada rompe aguas tras asistir al concierto de Bad Bunny en Barcelona

Los conciertos de Bad Bunny este fin de semana en Barcelona han dejado momentos inolvidables para los miles de fans que han llenado el Estadi Olímpic Lluís Companys. Entre artistas invitados, un público entregado y un repertorio repleto de éxitos, una asistente ha vivido una experiencia que difícilmente olvidará.

Ari, una mujer embarazada de 38 semanas y media, acudió ayer al segundo concierto del cantante puertorriqueño con una amiga, sin imaginar que esa misma noche acabaría en el hospital. Según ha explicado hoy en 'El Suplement de Catalunya Ràdio', ha comenzado a notar las primeras contracciones justo al salir del recinto y poco después rompió aguas.

"Bad Bunny me hizo romper aguas", ha relatado entre risas desde el hospital, donde espera el nacimiento de su primer hijo. La futura madre ha asegurado que, pese a lo inesperado de la situación, se encuentra tranquila y emocionada por cómo se han desarrollado los acontecimientos.

Un nombre con guiño al artista

Entre bromas, Ari ha confesado que incluso se plantea rendir homenaje al cantante en el nombre del bebé. "Ahora estamos pensando si llamarle Arcadi Benito o simplemente Arcadi", ha comentado.

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Más allá de esta anécdota, el paso de Bad Bunny por Barcelona ha estado marcado por la presencia de artistas invitados como Bad Gyal y Bryant Myers, que hicieron vibrar aún más a un público completamente entregado durante las dos noches de concierto.