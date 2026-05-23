Los Javis se hacen grandes en Cannes

Antes de este año, Javier Ambrossi y Javier Calvo -los Javis- no habían participado nunca en Cannes, pero nadie lo diría a tenor del descaro con el que se han metido el certamen en el bolsillo. Llegaron a la Croisette el jueves justo a tiempo de presentar el que tan solo es su segundo largometraje, ‘La bola negra’, e inmediatamente lo convirtieron en la película de la que todo el mundo hablaba. Y dos días después, hace unas horas, han incorporado sus nombres a los anales del festival al ganar ‘ex-aequo’ el Premio a la Mejor Dirección, el tercer galardón en importancia de cuantos componen el palmarés de la muestra, y que además de ellos solo tienen otros dos autores nacidos en nuestro país: Luis Buñuel, que lo ganó por ‘Los olvidados’ en 1951, y Pedro Almodóvar, que lo obtuvo en 1999 gracias a ‘Todo sobre mi madre’. Lo han logrado solo doce meses después de que Oliver Laxe ganara aquí mismo el Premio del Juado gracias a ‘Sirat’; para el gallego, lo que sucedió a partir de ese momento fue un viaje lleno de reconocimientos que culminó la noche de los Oscars. Que nadie se extrañe si los Javis experimentan el mismo recorrido a lo largo de los próximos meses.

Inspirada en las cuatro páginas homónimas que Federico García Lorca dejó escritas antes de ser asesinado a modo de inicio de la que iba a ser su primera obra protagonizada por un personaje abiertamente homosexual, ‘La bola negra’ retrata a tres generaciones de hombres homosexuales a lo largo del último siglo para hablar de la identidad ‘queer’ como algo en constante proceso de construcción y reconstrucción, y de la memoria histórica como herramienta esencial para neutralizar el la intolerancia y el odio. Es una obra extraordinariamente osada, que no esconde sus pretensiones sino que las exhibe, que se regodea en su búsqueda de la emotividad y la sensualidad, y cuyo maximalismo estilístico funciona a modo de equivalente de un grito pelado que, según sus propios creadores, pretende dar voz a tantos homosexuales que nunca tuvieron la oportunidad de abrir la boca. “Las personas LGBTIQ+ han vivido durante mucho tiempo con una bola negra dentro, [llena de] vergüenza, odio y miedo”, han declarado los Javis al recoger el premio. “Esperamos que las generaciones venideras consigan que esa bola se vaya haciendo cada vez más pequeña”.

Por supuesto, a nivel internacional la principal noticia de la noche ha sido otra: Cristian Mungiu ha ganado la Palma de Oro gracias a su sexto largometraje, ‘Fjord’, y de ese modo ha ingresado en el selecto club de cineastas -solo nueve miembros, entre ellos Francis Ford Coppola, Emir Kusturica, Michael Haneke, Ruben Östlund y los hermanos Luc y Jean-Pierre Dardenne- que cuentan en su haber con dos ejemplares de tan preciado premio. Para el arriba firmante, se trata de una de las películas más discutibles del rumano, sobre todo porque se muestra especialmente falta de sutileza incluso de acuerdo a los estándares de un cineasta siempre proclive a subrayar con colores fosforescentes aquello que trata de decirnos. A través de ella, el director de ‘4 meses, 3 semanas, 2 días’ (2007) -la película que le proporcionó su primera Palma- no solo trata de cuestionar las leyes de protección al menor que se permiten separar a los niños de sus padres sin motivo sino también acusar a las sociedades seculares supuestamente progresistas de xenofobia y discriminación religiosa, y para ello no duda en dedicarles una condescendencia casi paródica. La victoria de Mungiu ha convertido en papel mojado todas las quinielas que adjudicaban la Palma de Oro a la película que probablemente más la merecía y que, en cambio, ha debido conformarse con el Gran Premio del Jurado: la intriga doméstica ‘Minotauro’, primera película que Andrey Zvyagintsev ha dirigido fuera de Rusia —de donde huyó por motivos políticos— y, pese a ello, su comentario más abiertamente crítico sobre la podredumbre política y moral que envuelve su país hasta la fecha.

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Por lo que respecta al resto de premios más destacados que componen el palmarés anunciado esta noche, ninguno de ellos admite grandes quejas. El polaco Pawel Pawlikowski ha compartido con los Javis el premio a la Mejor Dirección gracias a su nuevo trabajo, ‘Fatherland’, en el que -como ya hizo en ‘Cold War’ (2018), y en ‘Ida’ (2013)- combina el repaso de la historia europea y el retrato de personajes con hermosa austeridad y gran riqueza psicológica, y vuelve a confirmarse como un narrador de economía, precisión y alcance difíciles de superar. El Premio del Jurado ha ido a parar a ‘The Dreamed Adventure’, de la alemana Valeska Grisebach, una absorbente mezcla de drama social e intriga criminal que, de forma casi milagrosa, se las arregla para destacar a la vez por la precisión y por la laxitud de su narración. Los belgas Valentin Campagne y Emmanuel Macchia han compartido el reconocimiento a la Mejor Interpretación Masculina gracias a las escenas que protagonizan juntos en ‘Coward’, de Lukas Dhont, una historia de amor homosexual ambientada en las trincheras de la Primera Guerra Mundial que obtiene la mayor parte de su pegada dramática de la intensa química que ambos actores comparten. Y algo parecido puede decirse de ‘All of a Sudden’, del japonés Ryusuke Hamaguchi, arrebatadora historia de amor platónico entre dos mujeres que se que dan sin tiempo para estar juntas cuyas dos protagonistas, Virginie Effira y Tao Okamoto, han compartido el premio a la Mejor Interpretación Femenina.