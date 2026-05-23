Jordi Savall recibe el premio Ernst von Siemens de Música en Múnich

El músico Jordi Savall ha recibido el premio Ernst von Siemens de Música en Múnich este sábado por la tarde. El reconocimiento, uno de los más prestigiosos del mundo en el sector, distingue la trayectoria de Savall, por su vida dedicada a recuperar y proyectar la viola de gamba y la música antigua catalana, que lo han convertido en un referente internacional.

El músico Jordi Savall, recibiendo el premio Ernst von Siemens / Departament de Cultura

El certamen se celebra desde 1974 y en anteriores ediciones lo han ganado músicos como Mstislav Rostropóvich o Daniel Barenboim. La ceremonia se ha celebrado en el Prinzregententheater de la ciudad alemana, y ha contado con la interpretación de la Capella Reial de Catalunya y de Hespèrion XXI, dos grupos fundados, entre otros, por Savall.