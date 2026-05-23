Prestigioso reconocimiento
Jordi Savall recibe el premio Ernst von Siemens de Música en Múnich
El reconocimiento distingue la trayectoria del músico catalán como referente internacional en música antigua
Jordi Savall, galardonado con el premio Siemens, considerado el 'nobel de la música'
El músico Jordi Savall ha recibido el premio Ernst von Siemens de Música en Múnich este sábado por la tarde. El reconocimiento, uno de los más prestigiosos del mundo en el sector, distingue la trayectoria de Savall, por su vida dedicada a recuperar y proyectar la viola de gamba y la música antigua catalana, que lo han convertido en un referente internacional.
El certamen se celebra desde 1974 y en anteriores ediciones lo han ganado músicos como Mstislav Rostropóvich o Daniel Barenboim. La ceremonia se ha celebrado en el Prinzregententheater de la ciudad alemana, y ha contado con la interpretación de la Capella Reial de Catalunya y de Hespèrion XXI, dos grupos fundados, entre otros, por Savall.
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