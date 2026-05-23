Indignación en el primer concierto de Bad Bunny en Barcelona: un asistente denuncia haber pagado 500 euros por una experiencia VIP "sin poder moverse"

La esperada llegada de Bad Bunny a Barcelona desató este viernes una auténtica locura entre sus seguidores. El artista puertorriqueño inauguró su doble cita en la ciudad con un concierto multitudinario que reunió a miles de fans dispuestos a vivir una noche histórica. Sin embargo, en paralelo al espectáculo sobre el escenario, el testimonio de uno de los asistentes ha generado un gran revuelo en redes sociales por sus críticas a la experiencia vivida en la zona VIP.

Este ha sido el caso de Jordi Ferrández, un joven que acudió al primero de los dos conciertos del cantante y que decidió compartir en Instagram su enfado tras vivir, según sus palabras, una experiencia "inhumana" en la zona VIP del recinto.

En un primer vídeo, Ferrández mostraba la gran acumulación de personas y explicaba que había desembolsado 500 euros por una entrada premium con la expectativa de disfrutar de mayor comodidad y mejor visibilidad. "Estamos aquí, 500 pavos de entrada, en la VIP de Bad Bunny. No podemos movernos, no podemos hacer nada", denunciaba mientras grababa el ambiente a su alrededor.

"No podíamos ni respirar"

Poco después, el joven ha publicado un segundo vídeo en el que su relato se vuelve aún más contundente. En esta ocasión, aparece hablando directamente con un miembro de seguridad del recinto, al que le pide ayuda para salir de la zona ante la imposibilidad de seguir allí. "Vamos a decir de irnos, es que no podemos movernos, no podemos disfrutar de nada. Esto es inhumano, es que no podemos ni respirar", asegura mientras solicita ayuda.

En otro momento del vídeo, el joven transmite una evidente sensación de agobio: "Llevadme a otro lado, no puedo. Me da igual dónde sea, aquí me va a dar algo", afirma, insistiendo en que no podía ni cantar, ni bailar, ni disfrutar del concierto pese al elevado precio pagado por la entrada.

Además, Ferrández quiso responder a las críticas recibidas en los comentarios de su primera publicación, donde algunos usuarios cuestionaban su reacción. En el texto que acompaña el vídeo, defiende que su intención al compartir lo sucedido no era generar polémica, sino denunciar una situación que considera peligrosa. "Es muy fácil hablar sin saber. Literalmente les estábamos diciendo que no podíamos respirar y no ponían una solución inmediata. La gente nos aplastaba, nos apretaban las costillas, hacía mucho calor y no hacían nada", escribió.

El joven concluye explicando que decidió hacer pública su experiencia para que "se haga justicia en las próximas fechas" y para que otros asistentes que hayan pagado grandes cantidades por entradas VIP "puedan disfrutar lo que yo no pude".

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La denuncia se ha viralizado rápidamente y ha abierto un debate en redes sociales sobre la gestión del aforo en los grandes conciertos y las condiciones reales que ofrecen algunas entradas premium.