Encuentran muerto a Stewart McLean, el actor de la serie de Netflix 'Un lugar para soñar', tras varios días desaparecido

El actor canadiense Stewart McLean, conocido por su participación en la serie de Netflix 'Un lugar para soñar' (Virgin River), ha sido encotrado muerto en la provincia de Columbia Británica, un día después de que las autoridades señalaran que su desaparición se investigaba como un posible homicidio.

McLean, de 45 años, fue visto por última vez el pasado 15 de mayo en su residencia de la ciudad canadiense de Lions Bay. Dos días después, la policia recibió una denuncia por su desaparición y solicitó la colaboración ciudadana para localizarlo.

Tras su desaparición, el Equipo Integrado de Investigación de Homicidios (IHIT) de la policia canadiense asumió oficialmente el caso, después de encontrar indicios que indicaban la posibilidad de que el actor hubiera sido víctima de un homicidio. “El equipo de homicidios inició una investigación y, a través de esfuerzos investigativos, descubrió evidencias que llevaron a los investigadores a creer que el Sr. McLean fue víctima de homicidio”, señaló la policía en un comunicado.

McLean en 'Virgin River'

El representante del actor confirmó su muerte y le dedicó un mensaje de despedida en redes sociales. “Fue siempre un placer trabajar con él”, señaló y añadió que varios directores de casting han trasladado sus condolencias a la familia y al entorno profesional del actor.

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McLean había participado en diversas producciones televisivas como Supernatural, Arrow, Los 100 o Travelers, además de cortometrajes y la serie Cloud Van Tales. Su último trabajo fue una breve aparición en la séptima temporada de 'Un lugar para soñar', estrenada en marzo de 2026.