Cómo subir a 'La Casita' de Bad Bunny sin ser famoso: "Su equipo estaba por pista y nos seleccionó. Fue el mejor día de mi vida"

'La Casita', la segunda parte del concierto de Bad Bunny y la más 'reggaetonera', se ha convertido en el espacio favorito de los 'fans'. En parte, porque les da la oportunidad a vivir el 'show' de cerca y mezclándose con algunos famosos. Esta parte del espectáculo adquirió fama con su actuación en la Super Bowl de este año y no ha querido renunciar a ella en Barcelona, su debut en la gira europea.

Los futbolistas Lamine Yamal, Gavi, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Joan Garcia, Robert Lewandowski, Wojciech Szczesny o el presentador Marc Giró son algunas de las personalidades que aparecieron en el concierto del viernes, espacio en el que cantó temas como 'VeLDÁ', 'Titi me preguntó' o 'Neverita'.

"Un recuerdo para toda la vida"

Pero algunos 'fans' también han tenido la oportunidad de bailar con Bad Bunny al ser elegidos en momentos previos al concierto por el equipo del artista. "Muy surrealista esta noche. No he podido dormir, estoy como nerviosa todavía de la situación, no me lo creo", ha explicado Sara Ayter en TikTok. "Se ve que el equipo de Bad Bunny antes del concierto va por pista haciendo una ojeada y escogiendo a gente para llevar a 'La Casita'. No solo van famosos, también va gente del público", ha afirmado.

"Nos han seleccionado uno a uno. Estábamos haciéndonos fotos y vino un chico del equipo de seguridad y nos explicó que estaban seleccionando gente. Nos dijo que nos quedáramos aquí. Volivó y nos dio una pulsera de 'La Casita", ha declarado. Es cuestión de suerte: "Es estar en el lugar correcto en el momento correcto. Será un recuerdo para toda la vida".

Sara Ayter ha detallado que "los móviles no se pueden usar" en ese momento, pero que fue "uno de los mejores días de mi vida. Estaba allí y pensaba 'que suerte estar aquí', fue espectacular". Los anónimos elegidos se mezclan en el mismo lugar con los famosos que acuden. "Estaba tensa porque todo el público estaba grabando por los famosos que teníamos a nuestro alrededor, ha añadido.

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Otro usuario ha explicado en TikTok que después de 'Si veo a tu mamá" vio rondar por su zona al equipo de seguridad y le pidió que le escogiera. "No te fallo", le dijo. "Vino a darnos la mano y se lo pedimos por favor", han detallado en el vídeo.