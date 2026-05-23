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Bad Bunny en Barcelona, en directo: última hora del concierto en el Estadi Olímpic, setlist y actuación del artista

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Primer concierto de Bad Bunny en el estadio Lluis Companys de Barcelona

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Concierto de Bad Bunny, el primero de los dos, en el estadio Lluis Companys el 22 de mayo de 2026 / Zowy Voeten

Jose Real

Jose Real

Barcelona
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El artista puertorriqueño Bad Bunny ofrece esta noche en el Estadi Olímpic Lluís Companys su segundo concierto en Barcelona, tras su actuación para la historia de ayer.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con la última hora de estos conciertos dentro de la gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.

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