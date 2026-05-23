Bad Bunny en Barcelona, en directo: última hora del concierto en el Estadi Olímpic, setlist y actuación del artista

El artista puertorriqueño Bad Bunny ofrece esta noche en el Estadi Olímpic Lluís Companys su segundo concierto en Barcelona, tras su actuación para la historia de ayer.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con la última hora de estos conciertos dentro de la gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.

Hoy, segundo concierto Cuando aún resuenan los ecos de la monumental actuación de ayer, el Estadi Olímpic se prepara para acoger esta noche el segundo concierto de Bad Bunny en Barcelona.

¡Y mañana a las 20h, más! Benito cierra su primera noche en Barcelona (y España) de la mejor manera. Eso sí, mañana volverá a atender a su ansioso público a las 20h. Y en EL PERIÓDICO le contaremos en este directo todas las novedades durante todo el día. ¡Buenas noches!

Bad Bunny desata la fiebre y el orgullo latino en una noche para la historia en el Estadi Olímpic La manera en que la música urbana ha acabado llevándose por delante no solo a las muchachadas sino a familias enteras en estadios de medio mundo ha sido más sencilla de lo que se decía: bastaba con acudir a los viejos materiales, las percusiones, las cuerdas de nilón y la pegada de los metales. Calidez, tacto, roce físico. Ecos muy carnosos de la salsa brava y los palos tradicionales de Puerto Rico, como los que propulsaron este viernes a Bad Bunny en un concierto portador de fiesta, disrupción cultural y orgullo latino, en el Estadi Olímpic, apertura de la pata europea del ‘tour’ ‘Debí tomar más fotos’ (ante 59.000 personas, cifra de Live Nation). Siga leyendo la crónica de Jordi Bianciotto en este enlace.

Más vídeos de Bad Gyal cantando 'Yo Perreo Sola' con Bad Bunny

Así ha sido el inicio del primer concierto de Bad Bunny en Barcelona, en imágenes Bad Bunny ha celebrado este viernes 22 de mayo el primero de sus dos conciertos en Barcelona. Con el Estadi Olímpic Lluís Companys lleno hasta la bandera, con algunos invitados de excepción y la sorpresa de Bad Gyal sobre el escenario, el puertorriqueño ha presentado su excelente último trabajo, 'Debí tirar más fotos', en la capital catalana, donde no actuaba desde julio de 2019. Puedes consultar aquí la galería de fotos completa.

Los invitados del primer concierto de Bad Bunny en Barcelona: de Lamine Yamal al 'Yo perreo sola' de Bad Gyal El primer concierto de Bad Bunny en Barcelona, celebrado este 22 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys, se ha llenado, como era de prever, de caras conocidas. Uno de los que salían en todas las quinielas era Lamine Yamal, y ahí estaba el futbolista catalán del Barça. Junto a su inseparable colega Souhaib y otros compañeros de equipo, como Gavi, el '10' azulgrana ha disfrutado del espectáculo del puertorriqueño desde 'La Casita', el segundo escenario del 'show' en el que el Conejo Malo canta la mitad del repertorio. Ahí mismo también se ha podido ver otro rostro popular, el del comunicador Marc Giró (La Sexta, Rac-1). Y otros futbolistas del Barça han acudido al concierto: Robert Lewandowski, Szczęsny, Pau Cubarsí, Dani Olmo, João Cancelo, Eric García... Lea aquí la noticia completa.

¡Termina el concierto de Bad Bunny en Barcelona! La primera noche de Bad Bunny en Barcelona ha sido increíble, pero mañana el conejo malo repite. ¡Así que mañana más!

Discurso antes de 'Eoo' Antes de acabar el concierto, el conejo malo da un discurso emotivo para pasar después al perreo final de 'Eoo'.