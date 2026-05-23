Arnau Tordera: "Un monje de Montserrat tiene nuestra versión del Virolai en Spotify"

"Un grupo que canta en catalán y se proyecta desde un panorama catalán y catalanista tiene más dificultades a la hora de expandir su propuesta musical", subraya Arnau Tordera, cantante y compositor del grupo de Osones. El grupo, que ya puede presumir de una trayectoria de dieciséis años haciendo música y discos, ha publicado hace pocos días L'Ai al cor - diàstole, la segunda parte de un trabajo completo de 14 piezas que plasma una experiencia vital, visiones, experiencias y estéticas muy diversas. El camino para concebirlo, subraya Tordera, se ha alargado durante tres años, y ha estado marcado por la muerte en el 2023 del representante de la banda, Sente Fontestad, también batería del grupo Ya te lo Diré, a quien dedicaron la pieza Cellà allà.

La presentación de esta obra magna la hará en Sant Miquel de Campmajor hoy en el Festival Recóndito. Según avanza el cantante, el concierto adelantará todo el disco Diàstole, así como algunas de las piezas de Sístole y otros himnos de su repertorio. En definitiva, el público verá "un cuarteto desplegando todas sus habilidades performativas en directo". Además, será el regreso de la banda al Pla de l'Estany, una comarca que, asegura, no han pisado mucho. "Tocamos en el bar del Ateneo de Banyoles en la gira del primer disco", recuerda. De esto hace catorce años.

Contundencia musical y lírica

La primera parte del álbum, sístole ya dejó piezas electrónicas como Amor electrónico o bOCAbOCA; un canto al catalán en Mi lengua o un irónico elogio a los tacos en La vida es demasiado corta para pasarla renegando. La segunda parte, que consta de las nueve canciones restantes, hace una exploración más extrema de géneros musicales: recoge desde metal, canción popular, barbershop, electrónica e incluso música de circo, una mezcla de géneros que la banda formada por Tordera, Arnau Burdó, Jaume Coll y Maiol Montané ha incorporado y trabajado fijándose en él.

"Cuando publicamos la primera parte se nos comentó que no habíamos sido tan contundentes como en trabajos anteriores, por lo que publicamos la pieza más extrema que hemos hecho hasta ahora, Pols a l'era". Esta pieza de metal extremo, que fue el primer sencillo de esta segunda parte, hace una defensa explícita del campesinado a partir de técnicas de canto gutural. De hecho, todo el disco está empapado de reflexiones y críticas en el mundo actual, con líricas que también abordan la corrupción y la hipocresía política en Circ capitalista. Incluso la resiliencia tiene también una canción propia: Elogio del fracaso.

Un "Virolai" power metal

El grupo también ha versionado la popular canción del Virolai con los acompañamientos y arreglos de la Coral Canigó, liderada por Jofre Bardalet. "Hacía tiempo que la tenía en la recámara, y había intentado hacerla con sonidos electrónicos y luego más funks, pero no acababa de convencerme, hasta que de modo diría previsible, llegué al power metal de dimensión sinfónica, que era la conexión más evidente que se puede hacer con un himno de estas dimensiones y que estamos acostumbrados". el compositor.

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Tordera tilda de "increíble" el recibimiento que ha tenido la pieza, y explica una anécdota curiosa: "Recibimos un correo de un monje de Montserrat que la había oído al día siguiente de publicarla, nos felicitó y nos dijo que ya la había incluido en su lista de Spotify". Entre las colaboraciones del disco completo está la del armonicista Joan Pau Cumellas en la pieza Fort en la muerte y Magalí Sare en Quizá deberíamos haberlo visto. Yo hago mi música porque quiero este proyecto, porque quiero que mi país tenga esa música, esto me estimula a hacer nuevas obras, porque tengo la certeza de que con esta propuesta musical enriquezco la cultura del país. Hay una responsabilidad", concluye.