Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempoZapateroEnrique RiquelmePep GuardiolaBad BunnyTardeo BadalonaShakiraVall d'HebronFestivos sábadoMascotas
instagramlinkedin

Música

"Acuerdo histórico" entre Spotify y Universal: la plataforma ofrecerá una herramienta para remezclar canciones con IA

Unos auriculares encima de un teléfono móvil con la aplicación de Spotify abierta.

Unos auriculares encima de un teléfono móvil con la aplicación de Spotify abierta. / Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Ze / Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

EFE

EFE

Nueva York
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La plataforma de música en 'streaming' Spotify ha anunciado este jueves un acuerdo con el sello discográfico Universal por el que ofrecerá una herramienta para que los usuarios puedan crear versiones y remezclas de canciones usando inteligencia artificial (IA) generativa. En un comunicado, las dos empresas afirman haber firmado unos "acuerdos históricos" sobre licencias que darán lugar a una "herramienta innovadora", alimentada por tecnologías de IA generativa, que "abrirá vías de ingresos adicionales para los artistas y compositores que den su consentimiento.

La herramienta "permitirá a los fans crear 'covers' (versiones) y 'remixes' (remezclas) de sus canciones favoritas de los artistas y compositores que participen", y se presentará como un servicio de pago complementario para los usuarios de Spotify Premium, indica la nota, que no especifica una fecha concreta.

"Modelo de creación"

Las empresas destacan el impacto de este "modelo de creación" para los artistas y compositores, que podrán obtener ingresos adicionales a los que ya ganaban en Spotify gracias al "valor generado a través de versiones y remezclas con licencia basadas en IA en la plataforma". "Lo que estamos construyendo se basa en el consentimiento, el reconocimiento y la compensación de los artistas y compositores que participan", apunta citando a Alex Norström, codirector ejecutivo de Spotify.

"IA responsable"

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Universal Music Group, Sir Lucian Grainge, ha dicho que la iniciativa está "centrada en los artistas, arraigada en una IA responsable" y ha vaticinado que "potenciará el crecimiento de todo el ecosistema" musical. El anuncio forma parte de la presentación de resultados trimestrales de Spotify, que ha divulgado tener 761 millones de usuarios mensuales activos, de los cuales 293 millones pagan el servicio Premium.

Noticias relacionadas

En el primer trimestre del ejercicio, Spotify ha tenido un beneficio operativo de 715 millones de euros (40 % más interanual) e ingresos de 4.500 millones de euros (8 % más interanual), y ha emitido unos pronósticos favorables que gustaron entre los analistas. Tras la noticia, las acciones de Spotify se han disparado hasta un 15 % en Wall Street.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Generalitat paraliza el rodaje de 'The Last Druid', de Russell Crowe, en Sant Cugat por la peste porcina
  2. ¿Qué hace una lesbiana como tú en un convento como este? Monjas, Rosalía y heteropesimismo en el libro del que todo el mundo habla
  3. Las Hijas de Felipe: 'Las monjas de los siglos XVI y XVII fueron capaces de pensar estrategias muy colectivas de supervivencia
  4. El final de 'Outlander', explicado: de la resolución de un misterio a un 'cameo' inesperado
  5. Victoria Luengo, 'chica Almodóvar y Sorogoyen' en Cannes: 'Cuando se habla de una mujer fuerte, yo pienso en una mujer normal
  6. La nueva estrategia de 'La revuelta' de David Broncano para mejorar su audiencia
  7. Bono cultural de 400 euros: novedades, cómo solicitar y en qué se puede gastar y en qué no
  8. La catalana María Martínez Bayona en Cannes: “Es muy loco que las niñas recurran al ‘Retinol’ desde los 10 años”

Sergi López, actor en 'Ravalear': "La inmigración y la pobreza se expulsan de las ciudades para convertir el centro en un parque temático, como a veces parece Barcelona"

Sergi López, actor en 'Ravalear': "La inmigración y la pobreza se expulsan de las ciudades para convertir el centro en un parque temático, como a veces parece Barcelona"

"Acuerdo histórico" entre Spotify y Universal: la plataforma ofrecerá una herramienta para remezclar canciones con IA

"Acuerdo histórico" entre Spotify y Universal: la plataforma ofrecerá una herramienta para remezclar canciones con IA

Los Javis logran la segunda ovación más larga de Cannes: "A los que piensan que vamos a retroceder, tengo malas noticias"

Los Javis logran la segunda ovación más larga de Cannes: "A los que piensan que vamos a retroceder, tengo malas noticias"

Nervios y emoción a tope antes el concierto de Bad Bunny en Barcelona: "Llevamos acampando desde el miércoles"

Nervios y emoción a tope antes el concierto de Bad Bunny en Barcelona: "Llevamos acampando desde el miércoles"

Presupuestos de la Generalitat 2026: Cultura se lleva el 1,7% de los recursos y el sector exige blindar el objetivo del 2%

Los planes de Rosario Peiró para el Museu Picasso de Barcelona: "renovar y ampliar" la colección y devolver el museo a la ciudadanía

Los planes de Rosario Peiró para el Museu Picasso de Barcelona: "renovar y ampliar" la colección y devolver el museo a la ciudadanía

Ovación histórica a Los Javis en Cannes: las lágrimas de Penélope Cruz y el abrazo final del equipo

El arzobispo de Madrid, José Cobo, no descarta un encuentro entre el Papa y Bad Bunny en junio: "Puede haber puentes"

El arzobispo de Madrid, José Cobo, no descarta un encuentro entre el Papa y Bad Bunny en junio: "Puede haber puentes"