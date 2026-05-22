Este lunes 25 salen a la venta las entradas para el único concierto del año de Estopa: precio, a qué hora y cómo conseguirlas

La espera por volver a ver a Estopa en directo por fin ha terminado: el Roig Arena de Valencia acogerá el próximo 28 de noviembre el único concierto de la banda de 2026, al que también se sumará la cantautora Mafalda Cardenal como artista invitada. Este espectáculo formará parte del Iberdrola Music Festival, previsto para el próximo 27 de noviembre, que también contará con las actuaciones de Lenny Cravitz, Manuel Carrasco, Ana Mena, Álvaro de Luna y DJ Lola Bozzano.

La banda ha anunciado que este lunes, 25 de mayo, a las 10 horas (hora peninsular), saldrán a la venta las entradas del concierto en los portales del Roig Arena e Iberdrola. Con la compra de los tiquets, además, se contribuirá a los proyectos sociales de cinco entidades: la Asociación Española contra el Cáncer, Acción contra el Hambre, la Fundación Tu Techo (para el apoyo de jóvenes vulnerables y personas con discapacidad), Betania (para las familias afectadas por la Dana) y la Fundación Integra (para la empleabilidad de personas en situación de exclusión social).

'La Maketa'

Desde sus primeros pasos hasta hora, el crecimiento de Estopa ha sido imparable. Con una maqueta de cerca de 40 piezas, llamaron la atención de la discográfica Sony Music y, en 1999, publicaron su primer disco 'Estopa', que hoy ya ha vendido más de 1,4 millones de copias alrededor del mundo. Siguiendo la misma línea, la banda anunció el pasado 21 de abril, en el programa 'Cara al Show' de Marc Giró, que pronto publicará un nuevo disco, titulado 'La Maketa', que recuperará algunas de sus primeras canciones. En el programa de Giró ya pudimos escuchar un adelanto, aunque muy corto, de uno de los temas.

Todo apunta a que, con el lanzamiento de este álbum, llegará una nueva gira, pero la banda todavía no ha confirmado ninguna fecha.

Dos hermanos de Cornellà

Si algo define a Estopa es su capacidad para trascender generaciones. Su música ha acompañado a quienes crecieron con ellos y, al mismo tiempo, ha sabido conectar con nuevos públicos. Para su 25º aniversario, lanzó el disco 'Estopía' junto a una gira histórica que culminó el 18 de octubre de 2024, en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Ese año, además, recibió varios reconocimientos de primer nivel como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el Premio Ondas a la Trayectoria Musical o el premio al Català de l'Any.

En pleno 2026, Estopa es uno de los grupos más consolidados del país. La suya es la historia de dos hermanos de Cornellà (Baix Llobregat, Catalunya), David y José Manuel Muñoz, que hace más de 25 años empezaron desde abajo y que ahora, con autenticidad y creatividad, siguen escribiendo una de las trayectorias más importantes del panorama musical español. Así pues, si lo que quieres es ver el regreso sobre los escenarios de una de las bandas más icónicas de España, no te pierdas el concierto de Iberdrola.