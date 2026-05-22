Así ha sido el inicio del primer concierto de Bad Bunny en Barcelona, en imágenes

Bad Bunny ha celebrado este viernes 22 de mayo el primero de sus dos conciertos en Barcelona. Con el Estadi Olímpic Lluís Companys lleno hasta la bandera, con algunos invitados de excepción y la sorpresa de Bad Gyal sobre el escenario, el puertorriqueño ha presentado su excelente último trabajo, 'Debí tirar más fotos', en la capital catalana, donde no actuaba desde julio de 2019.

Aquí, en esta página, una fotogalería con las mejores imágenes del arranque del espectáculo firmadas por el fotógrafo de EL PERIÓDICO Zowy Voeten.