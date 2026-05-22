Los planes de Rosario Peiró para el Museu Picasso de Barcelona: "renovar y ampliar" la colección y devolver el museo a la ciudadanía

Dejar atrás la mitología personal que rodea, casi engulle, a Picasso y volver a poner la obra en el centro, renovar y ampliar la colección y, sobre todo, retornar el museo a la ciudadanía. Recuperar, en fin, "el orgullo y la ilusión". En su primera comparecencia como nueva directora del Museu Picasso de Barcelona, la valenciana Rosario Peiró (Beniarjó, 1968) ha oficializado su voluntad de "interpelar de nuevo" a los barceloneses trayendo al artista malagueño al presente y transformando la colección del museo barcelonés en espacio de discusión y aprendizaje.

"Lo más importante es devolver el museo a la ciudadanía, pero no sólo logrando que venga gente de la ciudad, sino recuperando el sentido de pertenencia que tuvo durante su formación, años en los que faltaba libertad y se consiguió algo que parecía imposible en pleno franquismo", ha reivindicado Peiró. En el recuerdo, la complicidad de la sociedad civil barcelonesa en 1963 ayudó a materializar el primer museo del mundo dedicado al artista. "Estamos encantados de que venga gente, pero el objetivo de los museos de Barcelona ha de ser siempre el barcelonés", ha subrayado a su lado el responsable del Ayuntamiento, Xavier Marcé.

La colección de un museo es su corazón y ese corazón no puede ser silencioso ni puede ser estático. Debe responder a su tiempo, ayudar al presente y ofrecer espacios de discusión"

Para conseguirlo, Peiró considera que la colección es la clave. "Es lo que tiene que interpelar a la gente", ha insistido. De ahí que una de sus apuestas de futuro pase por "activar las adquisiciones, los depósitos y las donaciones" y presentar una "colección nueva y ampliada" entre 2030 y 2031. "Es nuestro patrimonio y hay que reivindicarlo. La colección de un museo es su corazón y ese corazón no puede ser silencioso ni puede ser estático. Debe responder a su tiempo, ayudar al presente y ofrecer espacios de discusión", ha apuntado sobre una gran apuesta de mandato que implicará rastrear a conciencia el mercado en busca de nuevas adquisiciones. "Comprar ciertas obras de Picasso es imposible, pero otras no tanto. Tengo ya una lista de piezas que se podrían comprar. También está la obra gráfica, que es increíble, los libros de artista, las colaboraciones con otros museos... Se trata de buscar cómo podemos adquirir obras. Con las inalcanzables habrá que trabajar con tenacidad para encontrar prestadores y donantes", ha aventurado.

Rosario Peiró, fotografiada en el exterior del Museu Picasso / Pau Gracià / EPC

La huella latinoamericana

Peiró, que viene de dirigir el Área de Colecciones del Museo Reina Sofía y pasó por el Macba durante la época de Borja-Villel, ahora toma el relevo de Emmanuel Guigon al frente del museo de arte más visitado de la ciudad con vocación no solo renovadora, sino también expansiva y descentralizador. Así, a la espera de poder presentar en febrero de 2028 su primera temporada expositiva, la nueva directora del Museu Picasso aboga por potenciar y dinamizar la investigación para explorar "la complejidad y las contradicciones" del artista "más importante del siglo XX", experimentar con nuevos formatos y "expandir la huella de Picasso tan cronológica como geográficamente".

A modo de ejemplo, ha avanzado que se desplazará el foco a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando Picasso lideró debates artísticos trascendentales como los relativos a arte y exilio, y se prestará especial importancia a su influencia en los aristas latinoamericanos. "Los discursos franconcéntricos reducen su impacto", ha lamentado Peiró, quien ya trabaja en una nueva línea centrada en el papel fundamental del 'Guernica', expuesto en Brasil durante II Bienal de São Paulo de 1953, en la "toma de posturas" de los artistas del continente. Se trata, apunta la directora, de poner en valor la figura de Jaume Sabartés, puente entre Picasso y América Latina, y reseguir su impacto en artistas como Carlos Mérida.

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El presente de Picasso y su pervivencia en el siglo XXI con todas sus sombras y luces es otro de los hilos de los que prevé tirar Peiró a través de una serie de muestras de pequeño formato centradas en el género, el tratamiento del cuerpo y la violencia. Exposiciones de mujeres "contestando a Picasso" con las que, asegura, se busca "reforzar la idea de que el autor y la obra no se acaban nunca".