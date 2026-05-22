Nervios y emoción a tope antes el concierto de Bad Bunny en Barcelona: "Llevamos acampando desde el miércoles"

“Llevamos acampando desde el miércoles”, asegura Álex, de 19 años, el primero de la cola para la pista del concierto de Bad Bunny. El fan inició la cola junto a seis amigos más con todo lo necesario: sillas de playa, una manta con una imagen de la estampita de Bad Bunny y comida para tres días. “Nos esperábamos que habría algún loco que viniera el miércoles y no había nadie. Éramos nosotros los locos”, explica el seguidor.

Colas en Bad Bunny en el Palau Sant Jordi. / Jordi Otix / EPC

“¡De uno en uno, por favor!”, exclama uno de los miembros del personal del Estado Olímpic. A las 11 de la mañana ya hay 380 personas en la cola, que podrán entrar a partir de las 16h. Los que lleguen a partir de este número tendrán que hacer otra fila y podrán acceder al recinto más tarde.

Colas en Bad Bunny en el Palau Sant Jordi. Alex,Paula y un amigo con una manta de Bad Bunny. / Jordi Otix / EPC

Los primeros en llegar fueron los que empezaron a organizar la hilera de personas mediante un sistema de numeración. Uno de los fans cogió la iniciativa para apuntar el orden en el brazo de los asistentes, como método para evitar conflictos. “Ha llegado mucha gente entre las 5 y 6 de la mañana”, explica Paula, una seguidora que se sitúa al inicio de la cola. “Ha estado muy bien organizado y esperábamos mucha más gente”, asegura Pablo, que, junto a sus amigos, ha llegado a las 7 h.

Colas en Bad Bunny en el Palau Sant Jordi. - Àlex y Bruno. / Jordi Otix / EPC

Sin embargo, otras asistentes han observado algunos pequeños problemas: “La idea está bien, la ejecución no tanto, porque nos hemos tenido que cambiar varias veces de cola”, explica Camila. Ella ha llegado a las 6 h y ya tenía a 150 personas por delante.

Y aunque la mayoría de asistentes esperan al concierto de este viernes, también hay un pequeño grupo que ya acampa para el espectáculo del sábado. Alma, Clara y Guiomar llevan desde el jueves por la noche. “Se hace ameno y entretenido”, aseguran, ya que tienen todo lo que necesitan dentro de la tienda de campaña: juegos de mesa, ordenador y comida. “Seguimos a Bad Bunny desde los principios y lo queríamos tener cerca”, explican.

Colas en Bad Bunny en el Palau Sant Jordi. -Alba,Héctor,Diego,Pol y Adrián. / Jordi Otix / EPC

Una gira también para los fans

“También tengo entradas para Madrid y Bruselas”, apunta Karen, para quien el cantante puertorriqueño tiene un impacto especial en su vida: “En la anterior gira me fui a Nueva York a verle. Soy muy fan”. Cuando el cantante vino a Razzmatazz hace diez años, ella no pudo asistir y, con esta espinita clavada, decidió ir a los máximos conciertos posibles.

Sin embargo, no todos los fans han podido tener esta oportunidad: “El precio era para ir a un solo concierto”, señala Víctor, que asistirá, verá por primera vez en directo al cantante. “Creo que la experiencia se recuerda más si la vives una vez y más si es en Barcelona”, concluye Anna, una seguidora que ha llegado al Estadi a las 6 de la mañana.

Colas en Bad Bunny en el Palau Sant Jordi. Noa, Diego y amigos. / Jordi Otix / EPC

El paso de las horas

Todos están dispuestos a pasar mucho tiempo en la cola, pero las obligaciones no quedan atrás: “Nos hemos traído los apuntes porque tenemos examen la semana que viene”, explica Mireia, amiga de Anna. Otros, mientras tanto, juegan a fútbol o se entretienen con juegos de cartas y libros, pero siempre con Bad Bunny sonando en altavoces. “Llevamos de todo”, apunta Noa, que, junto a cinco amigos, ha traído una bolsa llena de comida, maquillaje, crema de sol y ropa para cambiarse en función del tiempo.

La expectativa del espectáculo

“Va a ser el mejor espectáculo que se habrá hecho en el Estadi”, proclama Adrián, que espera junto a cuatro amigos. “No hay expectativas, porque se van a superar todas”, reflexiona Juan, que está en la cola desde las 8 de la mañana.

Entre la incertidumbre y las ganas también aparecen algunos nombres muy sonados: “Quiero que venga Rosalía o Arcángel, que dicen que está en Barcelona”, asegura Núria, una seguidora en la cola para acceder a la pista. Aún así, los espectadores tienen claro a quién quieren escuchar: “Yo he venido a ver a Bad Bunny, pero si quiere traer a alguien más, bienvenido será”, concluye Samanta, una fiel seguidora del artista.