Julieta Venegas brinda un dulce y vivaz homenaje a sus raíces en 'Norteña'

'Norteña' Julieta Venegas Altafonte-Lolein Canción-pop ★★★★

La música norteña mexicana ha estado siempre flotando en el imaginario de Julieta Venegas, y que ahora esté en boga representa buenas noticias para ella. Sea este álbum oportunista o simplemente oportuno, transmite una naturalidad difícil de discutir. Crecida en Tijuana, allá en la frontera, ella no se desplaza aquí en busca de esta música regional, sino que, desde su lugar, incorpora ingredientes que tiene muy interiorizados. Ni siquiera ha tenido que preocuparse por cómo incrustar ahí el acordeón, porque lo lleva colgado (casi) de origen.

El título del disco, 'Norteña', no sugiere dudas, si bien su enfoque del género parte de su condición de cancionista alineada con el pop, un lenguaje híbrido en el que vuelve a descollar, ahora dando algo más de espacio a arreglos que remiten a esas raíces y que a su vez vuelan libres: el requinto y el trombón que dan relieves entre costumbristas y humorísticos al tema de apertura, 'Tiempos dorados'. El álbum ve la luz en paralelo al libro de memorias centrado en su infancia y primera juventud, y en esta canción la vemos suspirando por un estado mental tranquilo asociado a otra era: "Que vuelva el misterio y el aburrimiento / El no saber nada, el no saber nada".

Dueto con apoyo moral

'Norteña' acude al hilo autobiográfico aquí y allá, como en la vivaz 'Terca', donde evoca su momento de cordial fractura con sus padres para volar sola, pero atraviesa otras temáticas. Destaca 'Tengo que contarte', delicioso diálogo con Natalia Lafourcade en el que esta le da apoyo moral en una situación de desconcierto emocional, así como 'Callaron las canciones', cavilación en torno al duelo y la ausencia, en la que, acompañada de la guitarra y de un delicado arreglo orquestal, transmite una sensación quebradiza sobrecogedora.

En 'La línea', Venegas habla de la frontera, pero, aunque la crítica política se da por sentada, el foco está en la separación forzosa y el extrañamiento del ser querido, dolor exorcizado por el poder de la música y el canto. Ahí intervienen otros invitados, Yahritza y su Esencia (los cómplices de Rosalía en 'La perla'), mientras que el veterano José Guadalupe Esparza, Bronco, da la réplica en ese amoroso acercamiento a la cumbia llamado 'Volver a ti'. No es el único: 'Leyendas de Tijuana' se acoge a esa cadencia para rendir el homenaje más explícito a su lugar de origen ("en mi corazón, mi corazón, aquí está mi ciudad, firme en su lugar").

Con todo ello, 'Norteña' es el tributo de Julieta Venegas a su querido norte mexicano, pero también a una idea de inocencia encarnada por su yo más tierno. Canciones que te enredan a la primera con su madeja de melodías y arreglos, y con los poderes naturales de la artista: precisa y conmovedora como cantante, y dotada, como autora de canciones, de un don para que lo excepcional parezca fácil.

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'388' The Coral Run On / Modern Sky Pop-rocksteady-soul ★★★★

Sorprendente movimiento. Después de 12 álbumes que lo han convertido en una institución del indie-rock-folk británico, el grupo de Wirral amplía su paleta sónica abrazando elementos tan genuinos como el rocksteady jamaicano (irresistible 'Leave it in the past'), el jazz etíope, la balada rhythm and blues ('Sad girl') y el northern soul más crudo ('Spirit catcher'). El resultado es un suculento festín de ritmos analógicos que, asombrosamente, suena de forma inequívoca a The Coral. Rafael Tapounet

'Máximo' La Estrella de David Sonido Muchacho Rock alternativo ★★★★

Vuelve el bardo de los amores pochos, vuelve el cantautor estrella del underground español. David Rodríguez le canta en su nuevo disco al amor como algo que se desea y se teme al mismo tiempo, defendiéndose de la grandilocuencia con un peculiar humor propio. Hay aquí algo de Jonathan Richman, de los New Order más pop, del rock castizo tipo Burning. Hay aquí un disco triste y celebratorio. Haberse hecho viejo, ser malo, querer ser bueno, estar un poco loco y tener mucho amor y mucho miedo. Burlarse de todo y de uno mismo el primero. Patri Di Filippo