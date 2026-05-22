Los invitados del primer concierto de Bad Bunny en Barcelona: de Lamine Yamal al 'Yo perreo sola' de Bad Gyal

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Gavi y Lamine Yamal en La Casita de Bad Bunny, durante el primer concierto del puertorriqueño en Barcelona, este 22 de mayo en el Estadi Olímpic.

Gavi y Lamine Yamal en La Casita de Bad Bunny, durante el primer concierto del puertorriqueño en Barcelona, este 22 de mayo en el Estadi Olímpic. / Alejandro García / EFE

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Barcelona
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El primer concierto de Bad Bunny en Barcelona, celebrado este 22 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys, se ha llenado, como era de prever, de caras conocidas. Uno de los que salían en todas las quinielas era Lamine Yamal, y ahí estaba el futbolista catalán del Barça. Junto a su inseparable colega Souhaib y otros compañeros de equipo, como Gavi, el '10' azulgrana ha disfrutado del espectáculo del puertorriqueño desde 'La Casita', el segundo escenario del 'show' en el que el Conejo Malo canta la mitad del repertorio. Ahí mismo también se ha podido ver otro rostro popular, el del comunicador Marc Giró (La Sexta, Rac-1). Y otros futbolistas del Barça han acudido al concierto: Robert Lewandowski, Szczęsny, Pau Cubarsí, Dani Olmo, João Cancelo, Eric García...

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal sigue desde La Casita el primer concierto de Bad Bunny en Barcelona.

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal sigue desde La Casita el primer concierto de Bad Bunny en Barcelona. / Alejandro García / EFE

Además, sobre el escenario del Estadi Olímpic ha lucido Bad Gyal, invitada sorpresa de la noche. Ha compartido con Bad Bunny una de sus piezas emblema, 'Yo perreo sola', y ha cantado en solitario 'Dame' cuando el concierto entraba en su segunda mitad.

Primer concierto de Bad Bunny en el estadio Lluis Companys de Barcelona

Primer concierto de Bad Bunny en el estadio Lluis Companys de Barcelona

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Concierto de Bad Bunny, el primero de los dos, en el estadio Lluis Companys el 22 de mayo de 2026 / Zowy Voeten

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