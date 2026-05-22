Presupuestos de la Generalitat 2026: Cultura se lleva el 1,7% de los recursos y el sector exige blindar el objetivo del 2%

El proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2026 aprobado por el Consell Executiu tras los acuerdos a los que el Govern socialista ha llegado en los últimos días con ERC y los Comuns no introduce modificación alguna en el apartado de Cultura respecto a la propuesta que se presentó en comisión el pasado mes de marzo. De este modo, el dinero destinado al departamento que dirige Sònia Hernández será, como estaba previsto, 524 millones de euros, lo que supone el 1,7% del total de las cuentas. Falta, pues, todavía un trecho para llegar a ese 2% que la 'consellera' se comprometió a alcanzar antes de que acabe la legislatura.

El objetivo del 2% nació de una exigencia de la plataforma Actua Cultura, que integra a 17 entidades que representan a todos los ámbitos del sector cultural catalán. En un comunicado, la plataforma ha lamentado que el Govern y sus socios no hayan introducido en sus acuerdos ninguna referencia a la cultura ni ninguna fórmula que blinde de manera explícita el compromiso de alcanzar ese 2%. "Catalunya no puede contruir un proyecto de país cohesionado y democrático dejando la cultura al margen de los grandes acuerdos políticos", sostiene.

En cualquier caso, el proyecto de presupuestos para 2026 representa un avance en ese sentido. Los recursos del departamento aumentan un 29% (118 millones de euros más) respecto a los de 2023, el último año en el que el Gobierno catalán consiguió aprobar las cuentas. En aquel ejercicio, el dinero de Cultura representaba un 1,5% del total de la Generalitat. El crecimiento, tal como subrayó la 'consellera' Hernández cuando presentó el proyecto, está por encima de la media del conjunto de departamentos de la Administración catalana.

Inversiones en equipamientos

Entre las prioridades que fija este presupuesto destaca el capítulo de inversiones en los equipamientos públicos del sistema cultural, propios y participados, a las que se destinan 91 millones de euros. Eestán previstas obras de amplición y mejora en grandes equipamientos como el MNAC, el Macba, el Mercat de les Flors, la Biblioteca de Catalunya, el Arxiu nacional y la Filmoteca, además del 'hub' audiovisual Catalunya Media City en Sant Adrià de Besòs, que tiene condición de proyecto estrella.

También crecen de manera considerable el apartado de ayudas y subvenciones (hasta 226,3 millones de euros) y la dotación de la Agència Catalana de Patrimoni (50,9 millones), así como las aportaciones al Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) y al Institut Ramon Llull para promover la cultura catalana en el exterior.