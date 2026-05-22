Estas son las canciones exclusivas que Bad Bunny podría cantar en Barcelona y Madrid

Bad Bunny ya ha aterrizado en Barcelona y sus fans esperan con ansias los conciertos de su sexta gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’, con la que ya se ha recorrido una decena de ciudades de todo el mundo.

Este viernes y sábado, el cantante llenará de gritos y vítores el Estadi Olímpic Lluís Companys en Montjuïc, donde ha colgado el cartel de entradas agotadas para ambas fechas.

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido por su nombre artístico Bad Bunny, es una de las estrellas internacionales más escuchadas actualmente en las plataformas de streaming. De hecho, solo en Spotify ya acumula casi cien mil oyentes mensuales.

Los inicios del cantante

Y es que resulta casi imposible no acabar bailando alguno de sus grandes éxitos, desde ‘NUEVAYoL’, incluido en su último disco de estudio, ‘Debí tirar más fotos’, hasta ‘Tití me preguntó’, uno de los temas más populares de ‘Un verano sin ti’, considerado el álbum más escuchado de todos los tiempos en Spotify.

Su carrera comenzó en 2026 con ‘Diles’, la canción que le llevó al estrellato y diez años más tarde ya acumula ocho discos en su discográfica: 'X100PRE' (2018), 'Oasis' (2019), junto a J Balvin, 'YHLQMDLG' (2020), 'Las Que No Iban a Salir' (2020), 'El Último Tour Del Mundo' (2020), 'Un Verano Sin Ti' (2022), 'Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana' (2023) y 'Debí tirar más fotos' (2025).

“No se va a repetir en otra ciudad”

En total, todos ellos suman más de 130 canciones, una cifra imposible de concentrar en un concierto de apenas dos horas.

Por eso, además del setlist oficial formado por unas 30 canciones, el artista ha decidido incluir un tema exclusivo en cada show, que no vuelve a interpretar en ninguna otra ciudad o función. Esta decisión mantiene en vilo a los fans, que teorizan sobre qué canción podría sonar en sus respectivos países.

Así lo anuncia antes de cantarlo: “la próxima canción es exclusiva de ustedes esta noche. Es decir, esta no se va a repetir en otra ciudad o función”.

La lista oficial

De momento, estas son todas las canciones que ya ha cantado en exclusiva:

República Dominicana

21 de noviembre (Santo Domingo): ' 25/8'

22 de noviembre (Santo Domingo): 'Después de la playa' y 'Dema Ga Ge Gi Go Gu'

Costa Rica

5 de diciembre (San José): ' Caro'

6 de diciembre (San José): 'Te deseo lo mejor'

México

10 de diciembre (Ciudad de México): ' Chambea'

11 de diciembre (Ciudad de México): ' Perro Negro'

12 de diciembre (Ciudad de México): ' Amorfoda'

15 de diciembre (Ciudad de México): ' Where She Goes'

16 de diciembre (Ciudad de México): ' Te mudaste'

19 de diciembre (Ciudad de México): ' La corriente'

20 de diciembre (Ciudad de México): ' Mojabi Ghost'

21 de diciembre (Ciudad de México): 'Soy el Diablo' con Natanael Cano

Chile

9 de enero (Santiago): ' Soy Peor'

10 de enero (Santiago): ' Mayores'

11 de enero (Santiago): 'Solo de mí'

Perú

16 de enero (Lima): ' Si Estuviésemos Juntos'

17 de enero (Lima) : 'Booker T'

Colombia

23 de enero (Medellín): 'No Me Quiero Casar'

24 de enero (Medellín): ' Tú No Metes Cabra'

25 de enero (Medellín): 'A Tu Merced'

Argentina

13 de febrero (Buenos Aires): ' Otra Noche en Miami'

14 de febrero (Buenos Aires): ' Una Vez'

15 de febrero: (Buenos Aires): 'Thunder y Lighting'

Brasil

20 de febrero (Sao Paulo): ' Vete'

21 de febrero (Sao Paulo): 'Te Bote Remix'

Australia

28 de febrero (Sídney): ' Un Preview'

1 de marzo (Sídney): 'Un Ratito'

Japón

7 de marzo (Chiba): 'Mía' y 'Yonaguni'

Las teorías para España

Algunas de las teorías más comentadas sobre los conciertos de España apuntan a que podría interpretar alguna canción de 'El Último Tour Del Mundo', el disco en el que se encuentra ‘La noche de anoche’, su colaboración con Rosalía, además de otros temas muy populares en el país como ‘120’ o ‘La droga’.

Otra de las apuestas de los fans es que incluya alguna canción de ‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’, ya que en la lista oficial de temas solo aparece ‘Monaco’.

Los más nostálgicos creen que la sorpresa podría estar en ‘X100PRE’, su primer álbum, con el que recorrió distintas ciudades de España para darse a conocer.

Los conciertos en Madrid

Además, muchos seguidores también especulan con la posibilidad de que interprete ‘La Jumpa’, su colaboración con el cantante dominicano Arcángel, por la ya mítica frase “En Barcelona y Alicante”. Ambos artistas ya cantaron el tema juntos en Colombia, donde Arcángel apareció como invitado sorpresa.

No obstante, el cantante se encuentra actualmente en Barcelona, por lo que no se descarta que pueda ser una de las grandes sorpresas de la noche.

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Tras pasar por Barcelona, Bad Bunny dará diez conciertos en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, concretamente los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.