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Bad Bunny en Barcelona, en directo: última hora del concierto en el Estadi Olímpic, setlist y actuación del artista
Bad Bunny, de la A a la Z: diccionario para entender el fenómeno
Apertura de puertas y accesos al Estadi OIímpic de Barcelona para el concierto de Bad Bunny
El artista portorriqueño Bad Bunny abre este viernes en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona su gira europea en un tramo en el que ofrecerá 12 conciertos en España. El concierto de Bad Bunny en Barcelona supone su regreso a la capital catalana tras siete años, siendo su anterior visita en el Sónar 2019. Benito Antonio Martínez Ocasio repetirá concierto en Barcelona este sábado y, tras pasar por Lisboa, realizará 10 conciertos en Madrid
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del primer concierto de Bad Bunny en Barcelona dentro de la gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'
Lamine Yamal, presente en el concierto de Bad Bunny en Barcelona
El jugador del Barça ha asistido este viernes al concierto de Bad Bunny en Barcelona. Parte de la plantilla azulgrana tampoco ha querido perderse el espectáculo del artista puertorriqueño, entre ellos Dani Olmo, Gavi, Eric Garcia, Robert Lewandowski y Szczęsny.
El cuarteto Chuwi debuta en Barcelona y en Europa: "Nuestro objetivo es explicar cómo se vive en Puerto Rico"
El grupo puertorriqueño Chuwi actúa este viernes por primera vez en Barcelona y en Europa, en la previa del concierto de Bad Bunny. Los artistas aseguran que su objetivo es explicar, a través de la música, cómo se vive en Puerto Rico.
Estas son las canciones exclusivas que Bad Bunny podría cantar en Barcelona y Madrid
Bad Bunny ya ha aterrizado en Barcelona y sus fans esperan con ansias los conciertos de su sexta gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’, con la que ya se ha recorrido una decena de ciudades de todo el mundo.
Este viernes y sábado, el cantante llenará de gritos y vítores el Estadi Olímpic Lluís Companys en Montjuïc, donde ha colgado el cartel de entradas agotadas para ambas fechas.
Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido por su nombre artístico Bad Bunny, es una de las estrellas internacionales más escuchadas actualmente en las plataformas de streaming. De hecho, solo en Spotify ya acumula casi cien mil oyentes mensuales.
Nervios y emoción a tope antes del concierto de Bad Bunny en Barcelona: "Llevamos acampando desde el miércoles"
“Llevamos acampando desde el miércoles”, asegura Álex, de 19 años, el primero de la cola para la pista del concierto de Bad Bunny. El fan inició la cola junto a seis amigos más con todo lo necesario: sillas de playa, una manta con una imagen de la estampita de Bad Bunny y comida para tres días. “Nos esperábamos que habría algún loco que viniera el miércoles y no había nadie. Éramos nosotros los locos”, explica el seguidor.
“¡De uno en uno, por favor!”, exclama uno de los miembros del personal del Estado Olímpic. A las 11 de la mañana ya hay 380 personas en la cola, que podrán entrar a partir de las 16h. Los que lleguen a partir de este número tendrán que hacer otra fila y podrán acceder al recinto más tarde.ç
Los primeros en llegar fueron los que empezaron a organizar la hilera de personas mediante un sistema de numeración. Uno de los fans cogió la iniciativa para apuntar el orden en el brazo de los asistentes, como método para evitar conflictos. “Ha llegado mucha gente entre las 5 y 6 de la mañana”, explica Paula, una seguidora que se sitúa al inicio de la cola. “Ha estado muy bien organizado y esperábamos mucha más gente”, asegura Pablo, que, junto a sus amigos, ha llegado a las 7 h.
¿Qué tiempo hará para los conciertos de Bad Bunny en Barcelona hoy viernes y mañana sábado? La previsión de Meteocat te sorprenderá
Barcelona ya se prepara para uno de los eventos musicales más multitudinarios del año. Bad Bunny actúa hoy viernes y mañana sábado en el Estadi Olímpic Lluís Companys con dos conciertos de su gira mundial 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'.
Con esto, lo que preocupa a muchos de sus seguidores barceloneses es qué ropa ponerse para poder ir cómodos y, sobre todo, adecuarse al tiempo, sin pasar demasiado frío o calor. La primavera se caracteriza por los drásticos cambios térm
Bad Bunny en Barcelona: cómo llegar al Estadi Olímpic de Montjuïc, horario de apertura de puertas y accesos al concierto este viernes
Barcelona ya calienta motores para uno de los eventos musicales más multitudinarios del año. Bad Bunny aterriza este viernes y mañana sabado en el Estadi Olímpic Lluís Companys con dos conciertos de su gira mundial 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'. El tour en España también pasará posteriormente por Madrid con varias fechas en el Riyadh Air Metropolitano desde finales de mayo hasta principios de junio.
Horarios del concierto
Las puertas del Estadi Olímpic varias horas antes del inicio del 'show', según el tipo de entrada adquirida, y el concierto está previsto que empiece a las 20:00 horas.
Jordi Bianciotto
Bad Bunny, ¿un gran músico o ‘solo’ un fenómeno cultural y político?
Todavía tenemos fresca la imagen de Bad Bunny en la Superbowl, el pasado febrero, llenando un estadio californiano con su plantación tropical y su casita del abuelo, con jíbaros tocados por sombreros pava, reguetón, folclore pasado por lo ‘urban’, perreo y canciones en castellano. Un golpe festivo y desacomplejado en el corazón de la América de Trump, en tiempos de furia, del que salió propulsado un ‘Conejo Malo’ erigido en héroe, no ya para los puertorriqueños, sino para la comunidad latina global. Pero, antes que todo ello, Bad Bunny es un cantante y un músico, y son sus canciones y su voz (tan discutida) lo que ha precipitado esta bola de nieve.
¿Es pertinente distinguir una cosa de la otra, el fenómeno y la sustancia artística, el catalizador de debates culturales y el músico? Estos días, en vísperas del arranque de la gira europea ‘Debí tirar más fotos’ (este viernes y sábado en el Estadi Olímpic), se percibe una discusión pública a raíz de la lista de los 30 mejores compositores estadounidenses vivos de ‘The New York Times’, en la que aparece Bad Bunny (y no Tom Waits, por ejemplo). El prestigioso pianista Brad Mehldau ha publicado una carta (en Substack) en la que acusa al diario de “dejarse llevar por el fenómeno cultural y no por el fenómeno musical”. Pero no parece claro que ambas esferas vivan alejadas una de otra. Así lo ve un profesor de composición musical como Àlex Pérez, del Taller de Músics. “Cuando un artista tiene un impacto popular es porque ha confluido con algo más grande”, observa, dado que “la música no flota en el cosmos, tiene que ver con lo que ocurre en el mundo”, y leerla tal cual, “solo como música”, es un ejercicio que “no tiene sentido”.
Bad Bunny, de la A a la Z: diccionario para entender el fenómeno
El astro puertorriqueño llega a Barcelona casi siete años después de su última visita a la capital catalana. A continuación, una guía para entender el ascenso de este artista latino que, a sus 32 años, se ha convertido en un icono global.
Bad Bunny a todo lujo en Barcelona: supersuite de 236 m2 y de ruta gastronómica en un tres estrellas Michelin
Que Bad Bunny iba a desatar el caos en el centro de Barcelona ante su llegada a España por los conciertos de este viernes y sábado en el Estadi Olímpic Lluís Companys era evidente. Por eso no es de extrañar que desde que el cantante fue cazado a las puertas del hotel Mandarin Oriental Barcelona, donde se hospeda, grandes hordas de fans se afincaran a sus puertas esperando verlo ni que sea durante una fracción de segundo. Una acción que ha provocado un colapso colosal en pleno paseo de Gracia y, por ende, el despliegue de un equipo de seguridad prácticamente obligatorio durante su estada en la ciudad.
Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el cantante puertorriqueño se está hospedando en la mejor habitación del lujoso hotel, la suite Penthouse, que ocupa la totalidad de la última planta (236 metros cuadrados) con vistas al paseo de Gracia y cuenta con un dormitorio principal con su propia sala de estar, vestidor, baño y terraza. También tiene un segundo dormitorio, cocina, sala de estar/comedor para ocho personas y una terraza contigua. Y todo por el módico precio de unos 40.000 euros por dos noches, un precio que oscila dependiendo de las fechas y los eventos en la ciudad.
Alba Giraldo
La casita de Bad Bunny: el escenario por el que han pasado Penélope Cruz, Javier Bardem, Bad Gyal y LeBron James
Bad Bunny está recorriendo el mundo con su música, pero lleva su hogar, Puerto Rico, siempre cerca. La casita, el segundo escenario de sus conciertos en el 'Debí Tirar Más Fotos World Tour', se ha convertido en un símbolo de identidad y una manera de mantener el vínculo con sus raíces y su cultura en cualquier parte del mundo. Benito utiliza ese espacio para recordar de dónde viene y reivindicar la nostalgia puertorriqueña -como también hace en el disco- como una expresión de comunidad y resistencia frente a la gentrificación y la pérdida de identidad cultural. Este 22 y 23 de mayo, el puertorriqueño construirá y habitará su casita también en el Estadi Olímpic, en el inicio de su gira europea.
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