Bad Bunny en Barcelona, en directo: última hora del concierto en el Estadi Olímpic, setlist y actuación del artista

Bad Bunny, ¿un gran músico o ‘solo’ un fenómeno cultural y político?

Todavía tenemos fresca la imagen de Bad Bunny en la Superbowl, el pasado febrero, llenando un estadio californiano con su plantación tropical y su casita del abuelo, con jíbaros tocados por sombreros pava, reguetón, folclore pasado por lo ‘urban’, perreo y canciones en castellano. Un golpe festivo y desacomplejado en el corazón de la América de Trump, en tiempos de furia, del que salió propulsado un ‘Conejo Malo’ erigido en héroe, no ya para los puertorriqueños, sino para la comunidad latina global. Pero, antes que todo ello, Bad Bunny es un cantante y un músico, y son sus canciones y su voz (tan discutida) lo que ha precipitado esta bola de nieve.

¿Es pertinente distinguir una cosa de la otra, el fenómeno y la sustancia artística, el catalizador de debates culturales y el músico? Estos días, en vísperas del arranque de la gira europea ‘Debí tirar más fotos’ (este viernes y sábado en el Estadi Olímpic), se percibe una discusión pública a raíz de la lista de los 30 mejores compositores estadounidenses vivos de ‘The New York Times’, en la que aparece Bad Bunny (y no Tom Waits, por ejemplo). El prestigioso pianista Brad Mehldau ha publicado una carta (en Substack) en la que acusa al diario de “dejarse llevar por el fenómeno cultural y no por el fenómeno musical”. Pero no parece claro que ambas esferas vivan alejadas una de otra. Así lo ve un profesor de composición musical como Àlex Pérez, del Taller de Músics. “Cuando un artista tiene un impacto popular es porque ha confluido con algo más grande”, observa, dado que “la música no flota en el cosmos, tiene que ver con lo que ocurre en el mundo”, y leerla tal cual, “solo como música”, es un ejercicio que “no tiene sentido”.

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