Bad Bunny en Barcelona, en directo: última hora del concierto en el Estadi Olímpic, setlist y actuación del artista

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Apertura de puertas y accesos al Estadi OIímpic de Barcelona para el concierto de Bad Bunny

Bad Bunny en uno de los conciertos de su gira

Bad Bunny en uno de los conciertos de su gira / Associated Press/LaPresse

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El artista portorriqueño Bad Bunny abre este viernes en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona su gira europea en un tramo en el que ofrecerá 12 conciertos en España. El concierto de Bad Bunny en Barcelona supone su regreso a la capital catalana tras siete años, siendo su anterior visita en el Sónar 2019. Benito Antonio Martínez Ocasio repetirá concierto en Barcelona este sábado y, tras pasar por Lisboa, realizará 10 conciertos en Madrid

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del primer concierto de Bad Bunny en Barcelona dentro de la gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'

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