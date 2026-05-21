'The Boroughs: Jubilación rebelde' (Netflix): los creadores de 'Stranger things' proponen ahora una aventura de septuagenarios

'The Boroughs: Jubilación rebelde' (Netflix, jueves, día 21) es, en principio, la última nueva serie producida por los Duffer Brothers (creadores de 'Stranger things') que veremos en mucho tiempo en el servicio de 'streaming' de Cupertino. El acuerdo de aquellos con la marca acabó en abril y durante los próximos años desarrollarán proyectos para Paramount. Su era Netflix está acabando, cualitativamente hablando, de manera irregular: a la sorpresa de 'Algo terrible está a punto de suceder', una de las series del año, siguió la frustración de 'Stranger things: Relatos del 85', incomprensiblemente renovada para una segunda temporada.

Las miradas están puestas ahora sobre 'The Boroughs', drama de ciencia ficción sobre el complejo habitacional para jubilados del título, sofisticada ciudad en medio del desierto (de Nuevo México, tierra de extraterrestres, sobre todo por Roswell, cerca de la cual cayó supuestamente una nave espacial en verano de 1947). Allí se desplaza, o se siente desplazado por su propia familia, el gruñón exingeniero Sam (siempre excelente Alfred Molina), cuya difunta esposa Lilly (Jane Kaczmarek) había elegido este lugar como escenario para su crepúsculo. El guardia de seguridad saluda a Sam con un eslogan (“bienvenido a The Boroughs, donde pasarás el mejor momento de tu vida”) que, desde luego, suena irónico para ser este un lugar donde vienes a morir.

Pero Sam descubrirá que esta residencia tiene sus encantos, lujos superficiales aparte. Su amistoso vecino Jack (Bill Pullman, otro de los grandes) le hace sentir como en casa y pronto lo integra en un grupo de amigos que incluye a la antigua mánager musical Renee (Geena Davis, nada menos); el explorador espiritual Art (Clarke Peters) y su esposa experiodista Judy (Alfre Woodard), o el mujeriego Wally (Denis O'Hare). Completan el rico reparto desde Ed Begley Jr., eterno secundario pintoresco, a Dee Wallace (la madre de Elliott en 'E.T. El extraterrestre'), otro rostro emblemático de los 80 en una producción de los Duffer.

The Boroughs, por otro lado, también tiene sus problemas; el más grande de todos, la aparente presencia de extraterrestres en las instalaciones, algo de lo que Sam avisa y que hace que lo tomen por un viejo confundido. No escuchar a nuestros mayores siempre será un error.

Monstruos y encanto 'vintage'

La serie es, al parecer, una combinación de las pasiones de sus creadores y 'showrunners', Jeffrey Addiss y Will Matthews, conocidos sobre todo por 'Cristal Oscuro: la era de la resistencia', precuela del clásico de Jim Henson de 1982. Lo que más le gusta al primero, parafraseando a Emil Ferris, son los monstruos. "Y Will ha sido un septuagenario desde que tenía 10 años", ha dicho Addiss en el intento de explicar el interés de su amigo por todo lo que huela a 'vintage'.

También a Sam, el protagonista, le cuesta dejar atrás el pasado: desde que Lilly falleció, se siente sin rumbo en el mundo y odia a los que se mueven por él con alegría. Pero investigar el oscuro secreto de la residencia parece devolverlo a la vida. O, dicho de otro modo, hacerle aprovechar mejor sus últimos días. Según Addiss, "la pregunta esencial de la serie es: ‘¿Qué harás con el tiempo que te queda?’ Y es una pregunta que hacemos literalmente en el piloto. Nos parecía importante que esa fuera la pregunta porque todo el mundo se la puede hacer. Es una pregunta que público de cualquier edad se puede hacer".

Noticias relacionadas

Encontrar el equilibrio ideal entre el terror, la acción y la emoción es, en parte, responsabilidad de varios directores con talento: lleva el liderazgo Ben Taylor (quien impulsó con estilo 'Sex education'), seguido por Augustine Frizzell (piloto de 'Euphoria') y Kyle Patrick Alvarez (segunda temporada de 'Homecoming'). Si en algo se parece 'The Boroughs' a las series más conocidas de todos ellos, es en la cuidada banda sonora, que aquí reúne clásicos (vintage) de Bruce Springsteen, Bill Withers, Etta James o Earth, Wind & Fire, entre muchos otros.