Los rodajes en Manresa han reportado a la ciudad más de 5 millones de euros

Más de 5 millones de euros (exactamente, 5.313.085). Es el retorno económico que han dejado los rodajes en la ciudad de 2017 a 2025, según datos del consistorio, desde que se reactivó la Manresa Film Office. La nueva etapa del servicio municipal dedicado a facilitar y atraer rodajes a la ciudad empezaba tímidamente en 2016 pero cumple una década luciendo cifras y trabajo hecho. Dirigida desde el inicio por Aleix Farrés, el aniversario se celebrará con la Gala Plácido, el próximo 27 de mayo en el Kursaal, para brindar por la consolidación de la ciudad como plató.

Con Hache empezó todo

Este idilio de la capital del Bages con el cine irrumpió con fuerza con el desembarco de la plataforma Netflix en la ciudad y la producción Hache, que se rodó en 2018 y en 2020, con Adriana Ugarte, Javier Rey, Eduardo Noriega y Marc Martínez. La producción para plataformas sirvió de punto de inflexión para situar Manresa como plató de rodajes e impulsar la ciudad como una plaza fuerte del audiovisual en Catalunya. Una promoción que se hace, como explica Farrés, «con el boca a boca de los profesionales» que valoran «las facilidades y buena predisposición para grabar en Manresa».

Con estrellas de Hollywood... y Shakira

De las 6 producciones de 2017 que dejaron 93.000 euros en la ciudad, a las 41 de 2025, que han reportado 781.300 euros, Manresa ha visto caminar por sus calles a estrellas de Hollywood como Neil Jordan, Colm Meaney y, en especial Liam Neeson, que colapsó el centro durante el rodaje de la producción internacional Marlowe; o la cantante Shakira, que filmó en 2022 con Ozuna el videoclip *Monotonía *en un ambiente de máxima expectación. Un clip que hoy en día acumula más de 352 millones de visualizaciones y que se mantiene como la producción de mayor impacto mediático de las casi 300 que han tenido Manresa como escenario en los últimos años.

El gasto de las productoras

El alquiler de equipamientos o inmuebles, la contratación de servicios de empresas, de personal, de alojamientos, de comidas, reservas de espacios municipales y privados, aparcamientos, seguridad, señalización, tasas... suponen el grueso de los conceptos que pagan las productoras para rodar y de los cuales se extrae, como explica Farrés, el retorno económico de las filmaciones en la ciudad. Es «difícil» cuantificar, apunta, el coste medio de un día de filmación porque depende del tipo de producción (un espot paga más por día) y de las necesidades y extras de los rodajes, pero oscilaría, dice, «entre los 1.000 y 3.000 euros». Esto se sumaría en las producciones grandes, apunta, «a los gastos que ya generan los profesionales que antes de los rodajes ya visitan la ciudad para buscar localizaciones o servicios».

Las localizaciones

Las peculiaridades del Barri Antic de Manresa, con calles estrechas y edificios que piden a gritos una rehabilitación, se revelaron los primeros años de la Manresa Film Office como un escenario muy buscado para transformarse en la pantalla en la Girona de la Transición (Las leyes de la Frontera) o el raval de la Barcelona de los años sesenta del siglo pasado (Hache). La grisura retratada por Berlanga en Plácido creó escuela décadas después en una Manresa que nunca (o prácticamente nunca) es Manresa en la ficción. ¿La excepción? La serie de Disney + del director manresano David Victori, Tú también lo harías. La primera producción de Victori en su casa fue una de las que más han utilizado la ciudad como set de rodaje. También, el filme de vampiros de Oscar Martín, Upiro, que el año pasado se instaló en la capital del Bages durante 3 meses y estrenó el Auditori de Sant Francesc como plató. No solo eso. El flamante Museu del Barroc debutó como escenario fílmico con un anuncio de Porsche, en 2024.

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L'Anonima y la Spain Film Comission

En 2017, L’Anònima fue el escenario del primer rodaje que gestionó la Manresa Film Office con el videoclip de Gossos, Voldria dir-te. Un espacio muy codiciado y muy solicitado por las productoras como plató y campo base que deberá definir sus usos. ¿Y el futuro? La Manresa Film Office ha entrado a formar parte del «selecto» grupo de la Spain Film Comission, lo que debería repercutir en la notoriedad fílmica de la ciudad. Hace unos años esto sería ciencia ficción.