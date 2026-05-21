AYUDA 400 EUROS
Novedades del bono cultural de 400 euros: en qué se puede gastar y en qué no
Los jóvenes que cumplan 18 años este 2026 podrán solicitar el bono cultural desde este viernes, con novedades en la aplicación de los 400 euros de ayuda
Los jóvenes que cumplan 18 años en 2026 podrán solicitar desde este viernes, 22 de mayo, el bono cultural con la entrada en vigor del decreto aprobado esta semana por el Consejo de Ministro, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En qué se puede gastar:
200 € en artes en vivo y actividades culturales
Cine
Conciertos y festivales
Teatro y musicales
Museos y exposiciones
Bibliotecas
Eventos culturales y audiovisuales
100 € → productos culturales físicos
Libros y cómics
Manga
Revistas y prensa
Videojuegos físicos
Vinilos, CD, DVD y Blu-ray
Partituras
100 € → consumo digital
Netflix, Spotify y otras plataformas
eBooks y audiolibros
Suscripciones a videojuegos online
Podcasts
Prensa digital
Novedad importante para 2026
El Gobierno aprobó cambios para que el bono pueda usarse también en:
instrumentos musicales,
materiales artísticos,
talleres y formación cultural/artística.
En lo que NO se puede gastar:
Móviles, PC, consolas o hardware
Accesorios electrónicos
Ropa y moda
Comida
Material escolar o papelería
Libros de texto
Productos pornográficos/X
Por primera vez, podrán beneficiarse de la ayuda de 400 euros personas que no posean la nacionalidad española o la residencia legal en España como jóvenes solicitantes de protección temporal y asilo , así como los extranjeros extutelados que alcancen la mayoría de edad en este año y que se encuentren en trámites de obtención del permiso de residencia para lo que deberán presentar la documentación acreditativa de dicha solicitud.
El decreto, que incluye cambios con respecto a las pasadas ediciones, entra en vigor este viernes con "el objetivo de facilitar el acceso universal y diversificado de las personas jóvenes a la cultura, generar nuevos hábitos de consumo cultural, afianzar los existentes, crear nuevos públicos, estimular la demanda, al tiempo que se fomenta la participación activa de la juventud en la vida cultural y en la creación artística y cultural".
Según recoge el decreto, con la voluntad de llevar que las personas beneficiarias sean no solo consumidoras de cultura sino también creadoras de contenidos culturales, se incorporan nuevos productos y actividades culturales subvencionables, que se suman a los ya existentes. Esta ampliación busca abarcar a sectores culturales que anteriormente quedaban fuera de su ámbito de aplicación y de fomentar el perfil creativo de las personas jóvenes como uno de los aspectos más destacados en su desarrollo.
Así, a la totalidad de los productos y actividades subvencionables desde el inicio del programa, se incorporan otros nuevos relacionados más directamente con la creación, como son la asistencia a cursos presenciales y en línea sobre materias relacionadas con la cultura, y la adquisición de instrumentos musicales y de material artístico y creativo. Las personas beneficiarias podrán optar entre incorporar a las categorías ya existentes del Bono Cultural Joven los nuevos gastos subvencionables o destinar el importe íntegro de la ayuda, en una única categoría de gasto.
La estructura de la ayuda del Bono Cultural Joven existente desde el inicio del programa se mantiene con las tres categorías diferenciadas en artes en vivo y audiovisuales; patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico; así como productos culturales en soporte físico y consumo digital o en línea.
Entre las actividades no incluidas en el Bono Cultural Joven figuran expresamente las relativas a los espectáculos deportivos, moda, gastronomía, la compra de artesanía, obra plástica y gráfica.
IMPORTE DE LAS AYUDAS
El Bono Cultural Joven tendrán un importe máximo de 400 euros por persona beneficiaria y se destinarán a la adquisición de los productos, servicios y actividades culturales.
Los beneficiarios del bono podrán optar por dos modalidades de gasto. La modalidad 1 incluye 200 euros par artes en vivo y audivisuales, patrimonio cultura y medios y material de creación artística, 100 euros para productos culturales en soporte físico como libros, revistas, videojuegos o discos en vinilo, entre otros y otros 100 euros para consumo digital o en línea como suscripciones y alquileres a plataformas digitales, compra de canciones o suscripciones a videojuegos.
Los que opten a la modalidad 2 podrán disponer de los 400 euros para cursos, talleres de contenido cultura en modalidad presencial y en línea e instrumentos musicales y medios de creación artística y material artístico.
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