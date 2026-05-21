El musical 'Cop de rock', inspirado en el rock català de los 90 y 2000, regresa al Coliseum de Barcelona en septiembre

'Cop de rock', el musical de Dagoll Dagom inspirado en el rock català volverá a la capital catalana del 3 al 6 de septiembre con una producción de La Barca. El montaje conserva parte de la escenografía original de Dagoll Dagom, veterana compañía que se retiró poco después de su 50 aniversario en 2024. 'Cop de rock' se inspira en himnos del rock 'made in Catalunya' conocidas por el público. Canciones de Sau, Els Pets, Sopa de Cabra o Lax'n'busto, entre otros, sirven para hilvanar una historia de amor, de sueños de juventud y de pasión por la música pero también de crecimiento personal.

Esta producción ya se presentó con éxito en L'Atlàntida de Vic en 2024. Las primeras funciones anunciadas han salido a la venta con un 20% de descuento.

'Cop de rock' se estrenó en el 2011 en el Teatre Victòria y conectó con el público joven. Cuenta la historia de un grupo de jóvenes que montan una banda para triunfar en la música pero no todo sale como tenían previsto. En su camino se cruzará el destino y las complicaciones generadas por las relaciones sentimentales de los miembros del grupo que acabarán distanciándose. Años después la vida les dará una segunda oportunidad cuando una situación difícil ponga de nuevo a prueba su amistad.

Reparto

El polifacético Jofre Bardolet, que también es el director musical, interpreta a Roc y Elisabet Molet es a Lluna, los protagonistas de esta historia coral que cuenta con dirección de escena de Júlia Cervera Marsó y coreografía de Laia Sors. Completan el reparto Lluís Rubio, Arnau Molas i Vilaró, Júlia Cervera Marsó, Marina Toronell, Nora Galobardes, Jordi Company y Arcadi Prat.

Temas como 'L’Empordà' y 'Camins' de los Sopa; 'Més que la meva sang' y 'La meva terra és el mar' de Lax’n’Busto; 'Bon dia' y 'Vine a la festa' de Els Pets; 'Pilar' y 'Corren' de Gossos; 'Boig per tu' de Sau' y 'Clava’t' de Duble Buble son algunos de los 'hits' que aparecen en este musical que transcurre en dos épocas diferentes.