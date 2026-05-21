L’Espai Texas y el Museu Tàpies reivindican la figura cinematográfica y video-artística de Àngel Jové

Fallecido en 2023, a los 83 años, el leridano Àngel Jové formó parte de la reivindicaciones artísticas de los años 60 con el colectivo Grup Cogul, abrazó el arte pop, el figurativo, el abstracto y el ‘arte povera’ (arte pobre) y, habiendo cursado estudios de arquitectura, se dedicó al grafismo, el diseño, la fotografía, la pintura, el videoarte y el interiorismo: suyas fueron las luces de mesa de la mítica sala Zeleste y las lámparas Vinçon.

Pero son otras dos manifestaciones de su plural trayectoria las que le convirtieron en un nombre más popular en determinados círculos. Primero, las ilustraciones de muchas portadas de libros para la editorial Anagrama –era amigo personal del editor Jorge Herralde–, varias de ellas recopiladas en el volumen ‘Las portadas de Ángel Jové’ (1999).

Y después el cine, sobre todo en su estrecha colaboración con Bigas Luna: interpretó los personajes masculinos protagonistas de dos de las obras más definitorias del director, ‘Bilbao’ (1978) y ‘Caniche’ (1979), intervino en ‘Angoixa’ (1987) y ‘Las edades de Lulú’ (1990), fue coguionista de ‘Renacer (Reborn)’ (1981) y co-creador de la serie infantil ‘Kiu i els seus amics’ (1985). También apareció en ‘Barcelona sur’ de Jordi Cadena, ‘Últimas tardes con Teresa’ de Gonzalo Herralde, ‘Més enllà de la passió’ de Jesús Garay y ‘Boom boom’ de Rosa Vergés.

El Museu Tàpies inauguró el pasado 19 de marzo la primera gran retrospectiva dedicada al artista, ‘Àngel Jové. De intactu’, que puede verse hasta finales de septiembre. Ahora, en coproducción entre el museo y el Espai Texas, se presenta el ciclo cinematográfico ‘Àngel Jové. Mossegar la imatge’, que no solo explora sus trabajos como actor, si no que revela y reivindica sus experimentos formales como realizador absolutamente fuera del sistema. En 1968 realizó con el fotógrafo Ton Sirera ‘After’, película experimental en Súper 8, y en 1986 ‘Lo Pedrís, viatge per terres de Ponent’, un documento no narrativo sobre la Franja de Ponent rodado por Jové, Carles Hac Mor y Benet Rossell en 10 videos numerados que nunca fueron montados.

El ciclo comenzó ayer con la proyección de ‘Bilbao’, puesta en contexto, en la relación entre Jové y Bigas Luna, por el comisario de exposiciones, teórico e investigador Jordi Balló. La segunda sesión (Espai Texas, miércoles 3 de junio, 19.00 horas) se centrará en los trabajos de corte documental que Gonzalo Herralde, quien le dirigió en ‘Últimas tardes con Teresa’, ha dedicado a lo largo de los años a la obra y pensamiento del artista. La sesión concluirá con un diálogo entre Herralde y Maria Josep Balsach, comisaria de la exposición del museo Tàpies.

La tercera y última sesión lleva por título ‘El cinema experimental y la irrupció del videoart com a práctica artística’ (jueves 11 de junio, 19.00) y se sumerge en uno de los trabajos más importantes –y perdido durante muchos años– de Jové, ‘Primera muerte’ (1969), considerada la primera obra de videoarte realizada en España y elaborada con Silvia Gubern, Jordi Galí y Antoni Llena (los cuatro constituían el grupo artístico El Maduixer). La proyección de esta obra quedará complementada con la de ‘Eco de primera muerte’ (2017), documental sobre la pieza de videoarte realizado por Imma Prieto, directora del Museo Tàpies, a partir de entrevistas con sus creadores.