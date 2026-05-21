La Generalitat paraliza el rodaje de 'The Last Druid', de Russell Crowe, en Sant Cugat por la peste porcina

La Generalitat de Catalunya ha paralizado el rodaje de 'The Last Druid', de Russell Crowe, en Sant Cugat del Vallès tras detectar "incumplimientos" en las medidas de bioseguridad exigidas para autorizar la actividad en los terrenos de Can Sant Joan, entre Sant Cugat del Vallès y Rubí, según han confirmado fuentes de la Conselleria d'Agricultura a este diario. El Govern enviará un requerimiento legal a la empresa promotora de la grabación. El rodaje está previsto en el antiguo campo de golf de Sant Joan, en unos terrenos propiedad del Institut Català del Sòl (INCASÒL), que el pasado mes de febrero dio el visto bueno temporal al uso del espacio para una producción audiovisual.

La autorización se tramitó de forma coordinada con el Departament d'Agricultura y Agents Rurals, aunque quedaba condicionada al cumplimiento estricto de la normativa de prevención de la peste porcina africana (PPA). Según ha explicado el Govern, Agricultura había dado el visto bueno a la celebración del rodaje siempre que el recinto dispusiera de un "cerramiento perimetral efectivo" y se aplicaran "medidas de bioseguridad", como controles de acceso, restricción de movimientos y protocolos higiénicos para personas, equipos y vehículos.

Según ha informado el Govern, la empresa promotora comunicó que los terrenos ya disponían de cierre perimetral, pero la visita a terreno del CAR constató la ausencia de ese cerramiento. Posteriormente, los equipos técnicos del CAR del Departament d'Interior y de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia visitaron el espacio y trasladaron a la empresa promotora una propuesta específica, ajustada a la normativa y criterios técnicos vigentes.

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“A día de hoy, la empresa promotora no ha ejecutado este cerramiento y, ante el incumplimiento de la normativa y las comunicaciones reiteradas, el Departament d'Agricultura procederá a enviar un requerimiento legal", señala la Generalitat.