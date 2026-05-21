«Para quien tiene el gen del coleccionismo, es como una droga»

Ha llegado a tener 25.000 cómics. Haciendo sacrificios, se ha quedado con 7.000, sobre todo de autores francobelgas. Le habría hecho ilusión ser escritor, pero Just Cortès (Manresa, 1969) ha acabado siendo Subdirector General de Selección de la Función Pública, el cargo técnico más elevado dentro del organismo de la Generalitat que dirige las oposiciones a funcionario. Se ha licenciado en Filología Catalana, Filología Hispánica, Derecho y Ciencias Políticas, pero el libro que más le gustaría tener es el álbum de Espirú que le falta.

¿Hay que tener 7.000 cómics?

No, pero hay quien tiene el gen del coleccionismo. He coleccionado cromos, sellos, vinilos, libros y cómics. Parece que los que tenemos este gen somos sobre todo hombres, que nos dedicamos a ello hasta los 30 años y volvemos a hacerlo pasados los 40, cuando tenemos la vida más resuelta y queremos volver a revivir la infancia. Yo empecé con los Mortadelos y una cosa llevó a la otra. Es una droga.

¿Mortadelos por qué?

Mi familia era muy humilde, pero mi madre compraba todos los libros y enciclopedias que podía, supongo que porque veía en ello un ascensor social. Eso me animó a leer. Y, de vez en cuando, también caía algún Mortadelo del Sobrerroca. A veces venían amigos a merendar y, cuando se iban, mi madre les regalaba uno. Yo pensaba: ¡no se lo des! ¡Eso lo tengo clavado como un trauma! (ríe)

Y al final ni le cabían en casa.

Sí, tenía el piso lleno y con muchas colecciones reiterativas. Ni siquiera los podía leer, no daba abasto. Por ejemplo, de Espirú, que es mi personaje de referencia, había llegado a tener siete versiones diferentes del mismo álbum. De Tintín, aunque yo soy más de Astérix, tenía en inglés, en latín... O sea que, aunque sabe muy mal, empecé a vender y ahora tengo más calidad que cantidad.

El tebeo ha sido la entrada a la lectura para unas cuantas generaciones. Ahora ya no, y no parece que tenga un sustituto.

No. Mis hijos podían haber leído miles de cómics, y han preferido las pantallas. Quizá es que me hago mayor, pero me parece que la EGB quizá no enseñaba muchas cosas, pero hacía leer más. Hoy todo es muy audiovisual y no se lee, aunque supongo que, si has crecido con las pantallas, puedes leer cómics en ellas.

¿Cuál es su preferido?

El Espirú de la etapa de Franquin. Cuando él lo dejó, la editorial lo continuó con otros autores. Los de los años 80, Tome y Janry, todavía estaban bien, pero los posteriores ya no.

¿Con Astèrix ha sido similar?

Goscinny era un escritor brutal, y cuando murió ya no fue lo mismo. Los primeros solo con Uderzo no estaban mal, pero del 26 o 27 en adelante son un desastre.

¿La fuerza del cómic francobelga se explica por Hergé?

Hergé era un gran negociante. Tenía tanto sentido comercial que, para introducirse en Gran Bretaña, cogió «La isla negra», que era de los años treinta, e hizo una versión modernizada con coches, trenes y vestuarios de los cuarenta. Pero Tintín era un cómic bienpensante, para niños burgueses. Encuentro que le falta un punto travieso que sí tienen Espirú y Astèrix, por ejemplo. Y hay otros autores muy influyentes que elevaron al mundo adulto lo que era para niños: Moebius, por ejemplo, que es sensacional, o Richard Corben, o Hugo Pratt con Corto Maltès.

Tintín abrió una ventana al mundo a muchos jóvenes. Ahora debe de hacerlo Ryanair.

Sí, claro, en los años veinte o treinta las aventuras de un chico en el Congo, China o América del Sur eran una manera de descubrir el mundo para gente que no tenía posibilidad de ir a ninguna parte. Hoy, que todo el mundo puede viajar, el descubrimiento de cosas nuevas se hace de otra manera.

¿Tintín y Astèrix son símbolos nacionales?

Yo creo que esto es una visión catalana un poco distorsionada. Aquí somos muy de Tintín y de Astérix por las editoriales Joventut y Júnior, que los trajeron en los años sesenta, pero en Bélgica y en Francia hay muchísimo cómic y son unos clásicos entre otros clásicos, no más.

Aquí el cómic ha estado muy ligado al underground. Ahora no parece muy joven.

El cómic fue una plataforma para los hippies americanos porque era un medio alternativo y barato, y aquí se copió el modelo en los años 70 y 80. Hoy, en cambio, es mucho más fácil publicar un vídeo en TikTok. Lo que sí atrae a los jóvenes es el manga, pero más como elemento generacional e identitario. Yo creo que se venden más muñequitos que cómics.

Quiero empezar una colección con alguna pieza muy cara. Aconséjeme.

Hay una página web belga que se llama Catawiki donde se pueden encontrar primeras ediciones de Tintín por 25.000 euros.

Y para su colección, ¿qué querría?

«Espirú y los champiñones», de 1969. El original es «El dictador y los champiñones» y, cuando el censor vio al dictador en portada, no le pitufó. La editorial hizo una cubierta nueva que es un homenaje a «La oreja rota» de Tintín y lo tituló «Espirú y los champiñones». Pero en la página 3 aún ponía «El dictador y los champiñones», y el censor volvió a tumbarlo. Se llegó a editar, pero circulan muy pocos. Yo tengo la versión en español de los dos, pero la catalana no. Es el agujero en mi colección. De Espirú lo tengo todo menos eso.

¿Qué sería el Santo Grial del cómic?

Noticias relacionadas

Supongo que una primera edición del número 1 de «Superman» o de «Spiderman». Se pueden pagar tres millones de dólares.