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El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, elegido académico de la RAE

Ocupará la silla L de la Real Academia Española (RAE), que dejó vacante Mario Vargas Llosa tras su fallecimiento

Sergio Ramírez, elegido para ocupar la silla L de la RAE en sustitución de Vargas Llosa

Sergio Ramírez, elegido para ocupar la silla L de la RAE en sustitución de Vargas Llosa

EFE

Madrid
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El escritor nicaragüense Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942), nacionalizado español y exiliado en España, ha sido elegido para ocupar la silla L de la Real Academia Española (RAE), que dejó vacante Mario Vargas Llosa tras su fallecimiento el 13 de abril de 2025.

La votación ha salido adelante en el pleno celebrado esta tarde, a puerta cerrada, en la sede de la institución, han indicado a EFE fuentes de la RAE.

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