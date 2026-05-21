Bad Bunny, de la A a la Z: diccionario para entender el fenómeno

Almirante Sur Es el nombre del barrio de Vega Baja, una localidad costera al norte de Puerto Rico, en el que se crió. Y uno de los secretos del personaje y su relato es, precisamente, seguir conectado con su comunidad, algo no muy habitual en estrellas de su envergadura. “Si algún día tengo hijos, papi, no quiero tenerlos aquí… en el parquecito de golf… Quiero dejarlos que vayan por ahí, por el barrio, que no vivan en una burbuja”, le aseguró al podcaster El Tony.

Benito Antonio Martínez Ocasio "Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y, si hoy estoy aquí en el Super Bowl LX, es porque nunca dejé de creer en mí", dijo, con una mezcla de emoción y orgullo, durante su actuación en el espectáculo más visto del planeta el pasado 8 de febrero. El mundo le conoce como Bad Bunny, pero esos son los apellidos y el nombre compuesto que ponen en su carné de identidad. También que nació el 10 de marzo de 1994.

Coliseo de Puerto Rico José Miguel Argelot Ubicado en la capital, San Juan, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Argelot (en honor a un conocido cómico puertorriqueño), popularmente conocido como El Choli, es el pabellón más grande y emblemático de la isla. Es ahí donde Bad Bunny celebró su histórica residencia ‘No me quiero ir de aquí’ (inició la serie en julio de 2025), con una treintena de conciertos, juntando unas 18.000 personas por espectáculo.

'Debí Tirar Más Fotos' Es el título del sexto álbum del Conejo Malo, el que le ha colocado definitivamente en la cima del pop mundial. Y es también una frase cargada de significado, ideal para el contexto del álbum, y que además demuestra su capacidad de hacer aflorar sentimientos a través de versos a priori sencillos.

Econo Es el nombre de la cadena de supermercados en la que trabajaba cuando aún no vivía de su música. Concretamente, lo hacía en un establecimiento de Vega Baja, la localidad costera en la que se crió. Por internet circula una imagen captada en 2016 en la que se le ve con gafas, gorra gris y el uniforme de empleado junto a una de las cajas del supermercado. Un documento vulgar que con los años se ha convertido en una joya.

Festival Sónar 2019 La última actuación de Bad Bunny en Barcelona fue en el Sónar 2019. Una año más tarde, el puertorriqueño debía actuar en el Primavera Sound, pero la pandemia del covid-19 lo impidió. Desde ese Sónar celebrado en un caluroso julio el Conejo Malo no actúa en la capital catalana.

Gabriela Berlingeri Con ella ha mantenido la relación sentimental más larga y, seguramente, sea la pareja a la que ha dedicado más versos. La podemos oír en ‘El apagón’, una de las canciones de ‘Un verano sin ti’ (2022). Es la novia con la que pasó el confinamiento por el covid-19 en un Airbnb en San Juan.

Hawái Reza Bad Bunny en su último disco para que a Puerto Rico no le pase ‘Lo que le pasó a Hawaii’, una de las canciones con más carácter político de su último disco. Ya saben, lo dice por la gentrificación, el turismo masivo y la pérdida de soberanía e identidad del archipiélago. Un espejo en el que no mirarse, pues.

Indio Es la localidad californiana en la que se celebra el pomposo festival Coachella. En la edición de 2023 Bad Bunny hizo historia al ser el primer latino en encabezar su cartel.

J Balvin Era verano de 2019 y Bad Bunny y J Balvin lanzaron ‘Oasis’, un álbum a dúo de ocho canciones (el único colaborativo por ahora del puertorriqueño). En ese momento, el colombiano era la gran figura latina, capo de la ‘latino gang’, y el Conejo Malo estaba en camino de serlo después de publicar su primer disco a finales de 2018, ‘X 100PRE’.

Kendall Jenner Es una de las integrantes del clan Kardashian. Bad Bunny mantuvo un breve noviazgo con esta modelo, empresaria y, sobretodo, ‘celebrity’, aunque les dio tiempo de dejarse ver en varios actos públicos. Un latino conquistando también el corazón de La Familia de América. Sin duda, una metáfora potente del momento.

Libre Asociado, Estado A Puerto Rico la llaman “la colonia más antigua del mundo”. Primero, bajo el dominio español. Luego, por la condición que mantiene desde 1952: Estado Libre Asociado a Estados Unidos.

Moon, sala Es la sala de València que albergó el primer concierto de Bad Bunny en España. Fue en abril de 2017 y el promotor Edu Calis contrató la actuación por unos 6.500 euros. “Gané la lotería, la rentabilidad fue abismal”, compartió hace años con este diario mientras se relamía.

Noah Assad Este puertorriqueño de 36 años es el mánager de Bad Bunny y CEO de Rimas Entertainment, sello que aglutina a un buen puñado de los principales artistas latinos del momento. Es señalado como uno de los grandes ejecutivos de la industria musical en la actualidad.

Ormani Pérez Más conocido como DJ Orma, este productor y ‘discjockey’ (acompaña a Bad Bunny en su gira) es una persona clave en los inicios del artista puertorriqueño. Es el amigo con el que empezó a toquetear Fruity Loops, un programa de producción musical, y el que le animó a subir sus primeras canciones a SoundCloud.

'P FKN R' Entiéndase 'P fuckin’ R'. La ‘P’ de Puerto y la ‘R’ de Rico, claro. Es el título de una canción de ‘YHLQMDLG’ (2020), su segundo disco, en la que también participan Arcángel y Kendo Kaponi. “Esto es Puerto Rico, lugar de respeto”, rapea el primero de estos dos. Ahora, Vanessa Díaz y Petra R. Rivera-Rideau, profesoras en las universidades de Loyola Marymount y Wellesley han cogido prestado el título de la canción para el último ensayo publicado sobre Bad Bunny (editado por Libros Cúpula).

'Queer' Bad Bunny, quien muchas veces ha lucido el prototipo de tipo duro propio del trap, ha protagonizado a lo largo de su carrera un debate sobre si es un artista ‘queer’ o, en cambio, todo es una estrategia (el llamado ‘queerbaiting’). Le hemos visto con las uñas pintadas, actuar con falda, jugar con la ambigüedad sexual y reivindicar los derechos de la comunidad LGTBIQ+.

Rosalía La conexión catalana más evidente con Bad Bunny la encontramos en Rosalía, con quien comparte espacio en el firmamento del pop mundial. Los dos han manifestado la química que existe entre ambos, que ha lucido en tan solo una canción hasta ahora: ‘La noche de anoche’, incluida en ‘El último tour del mundo’ (2020), tercer álbum del boricua. En su último trabajo, Bad Bunny la menciona en ‘Voy a llevarte pa’ PR’.

Super Bowl Semanas después de hacer historia en los Grammy (primer premio de mejor álbum del año para un disco en español), Bad Bunny se presentó al mundo como nuevo rey del pop global a través de un magistral ‘show’ en la Super Bowl 2026.

'Tito' Trinidad En ‘NUEVAYoL’, la reveladora pieza que abre ‘Debí tirar más fotos’, se oye: “The best in the world, number one, the best in the world, ¿ok? ¡Puerto Rico!”. Es la voz del boxeador puertorriqueño Félix ‘Tito’ Trinidad tras proclamarse en 1999 campeón del peso wélter al derrotar al estadounidense Óscar de la Hoya. Un icono de Puerto Rico y un momento para la historia de la isla.

'Un verano sin ti' Era 6 de mayo de 2022, faltaba poco para el verano, y Bad Bunny publicó su cuarto disco en solitario con este título. Es su álbum con más canciones, un total de 23, y, claro, como un largo día en la playa, cabe de todo. Destaca la nostalgia estival en varias piezas, aunque el tema emblema del trabajo sea ‘Tití me preguntó’ y su listado de novias de todas las latitudes.

Verano Boricua Así se bautizaron las protestas masivas de 2019 en Puerto Rico contra el gobernador Ricardo Rosselló. Muchos artistas participaron en las manifestaciones y, ahí, ondeando la bandera al frente de todos, estaba Bad Bunny. Lo ciudadanos adoptaron el perreo, el baile explícito vinculado al reguetón, como símbolo de protesta y libertad.

'Wrestling' El artista puertorriqueño es un fanático del ‘wrestling’, la lucha libre. Le puso a una de sus canciones ‘Booker T’ en honor a un histórico luchador de la disciplina e, incluso, se ha subido al cuadrilátero para pelear.

'X 100PRE' Después de un ascenso a base de ‘singles’, Bad Bunny, un joven de presente brillante entonces ya a base de trap, publicó su primer álbum escasas horas antes del día de Navidad de 2018. Un regalo con canciones como ‘Estamos bien’ o ‘MIA’, un tema en el que ponía a cantar en español a la superestrella yanki Drake.

'YHLQMDLG' El acrónimo de 'yo hago lo que me da la gana' sirvió como título del segundo disco de Bad Bunny, lanzado en febrero de 2020. Una excelente colección de canciones para el perreo y la disidencia. Ahí están piezas como ‘Yo perreo sola’, ‘Safaera’ o la bendición de Daddy Yankee en ‘La santa’.